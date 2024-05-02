Mustafa Açıkalın Ortaokulu Okul Sporları Küçük Erkekler Tenis Müsabakalarında Bölge Birincisi Oldu

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Okul Sporları Küçük Erkekler Tenis Müsabakalarında Mustafa Açıkalın Ortaokulu bölge birincisi oldu.

Kocaeli'nde düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Tenis bölge birinciliğinde tüm rakiplerini yenen ilimiz temsilcisi Mustafa Açıkalın Orta Okulu bölge birincisi oldu. Bu sonuçla Mersin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE