Edremit Kahveciler Odası'nda Mustafa Aydoğan güven tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Edremit Kahveciler Odası'nda Mustafa Aydoğan güven tazeledi

Edremit Kahveciler Odası\'nda Mustafa Aydoğan güven tazeledi
26.01.2026 16:18  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Kahveciler, Gazinocular ve Otelciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Aydoğan, üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Kongreye yoğun katılım sağlanırken, yeni dönem yönetim ve denetim kurulları da belirlendi.

Edremit Kahveciler, Gazinocular ve Otelciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Aydoğan, üyelerin oylarıyla 7'nci kez yeniden başkan seçildi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul yoğun katılımla yapıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem üstlenirken, divan kurulunda Hasan Bayram, Yüksel Kaplan, Hanifi Şentürk ve Serpil Köse yer aldı.

Tek listeyle gidilen seçimlerde üyelerin güvenini tazeleyen Mustafa Aydoğan, yeniden başkanlığa seçilerek görevine devam etti. Genel kurulda yeni dönem yönetim ve denetim kurulları da belirlendi.

Mustafa Aydoğan başkanlığındaki Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Refik Top, Davut Baydemir, Burhan Kadem, Serhat Köse, Mehmet Ali Olçum, Talip Özdemir (Asil);

İsmail Sasallı, Tamer Keskin, Hasan Yıldız, Sadettin Şener, Hüseyin Aydoğan, Ahmet Beke, Mehmet Bircan (Yedek). Denetim Kurulu'nda ise; Ümit Topal, Vedat Kapsız, Fikret Karaarslan (Asil); Mehmet Emin Çınar, Bektaş Özcan, Erdoğan Yılmaz (Yedek) yer aldı.

Kongreye katılan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Yardımcım Coşkun Taşkın ve meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Kahveciler, Gazinocular ve Otelciler Odası Genel Kurulu'na katıldık. Mevcut Başkan Mustafa Aydoğan'ın tek aday olarak girdiği seçimin, esnafımıza ve odamıza hayırlı olmasını diliyorum."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydoğan, Edremit, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Kahveciler Odası'nda Mustafa Aydoğan güven tazeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, deplasmanda Newcastle United’a şans tanımadı Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı
Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan kötü haber Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

16:52
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 17:21:29. #7.11#
SON DAKİKA: Edremit Kahveciler Odası'nda Mustafa Aydoğan güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.