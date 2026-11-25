Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - YENİ Parti Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "Binlerce insanın fon vurguluyla cebindeki parasını alanlar, Fatma Betül Sayan Kayalar ve yanındakiler 19 gün sonra ev hapsine çıkarılıyor" dedi.

YENİ Parti Trabzon İl Başkanı Bak, düzenlediği basın toplantısında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İBB Davası'nda tutuklu bulunduğunu anımsattı.

Bak, şöyle konuştu:

"Mehmet Murat Çalık, daha önce geçirmiş olduğu ağır hastalık nedeniyle defalarca kez hastaneye yatmak zorunda kalmasına, tedavisi aksamasına, ölüm riskiyle karşı karşıya kalmasına rağmen ve bizlerin defalarca tutuksuz yargılanmasını talep etmemize rağmen neden bunu bu mahkemeler yapmamıştır? Hakimler, savcılar neden ev hapsine çıkarmamıştır ya da tutuksuz yargılanmasını sağlamamıştır? Ama bugün binlerce insanın fon vurguluyla cebindeki parasını alanlar, Fatma Betül Sayan Kayalar ve yanındakiler bugün 19 gün sonra ev hapsine çıkarılıyor. Neden çıkarılıyor? Sağlık sebeplerinden dolayı çıkarıldığı söyleniyor. O zaman buradaki çifte standardı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Ayrıca Fatma Betül Sayan Kaya, acaba sağlık nedeniyle mi ev hapsine çıkarıldı? 'Yoksa ben konuşursam çok kişinin canı yanar' diyerek tehdit ettiği için mi ev hapsine çıkarıldı?"

Trabzon'da yaşanan sel ve su baskınlarına değinen Mustafa Bak, önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun görevinden ayrılırken "Trabzon'un 50 yıllık sorununu çözecek altyapı hazırlıklarımızı yaptık. 50 yıllık altyapı sorunumuz yoktur" dediğini belirtti.

Bak, buna rağmen yağmurlarda sorunların devam ettiğini anlatarak, AK Partili yetkililere, "Kapasiteniz bu mudur? Yoksa gerçekten halkı kandırmak mıdır? Esnafı kandırmak mıdır? Sadece siyaseten halkın oyunu almak için mi siz bu söylemleri yapıyorsunuz? Her yağan yağmurda, en ufak bir rüzgarda bile bu insanlar burada mağdur oluyor, şehir sular altında kalıyor. AKP hizmet değil, sorun üretiyor" dedi.