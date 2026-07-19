Mustafa Vatansever Wimbledon'da Türkiye'yi Temsil Ediyor - Son Dakika
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Mustafa Vatansever Wimbledon'da Türkiye'yi Temsil Ediyor

Mustafa Vatansever Wimbledon\'da Türkiye\'yi Temsil Ediyor
19.07.2026 10:59
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Yaşar Üniversitesi mezunu Mustafa Vatansever, Wimbledon'da kule hakemi olarak ülkemizi gururlandırıyor.

Yaşar Üniversitesi mezunu Mustafa Vatansever, dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon'da kule hakemi olarak Türkiye'yi gururla temsil ediyor. Londra'da düzenlenen 139. Wimbledon Tenis Turnuvası'nda görev alan Vatansever, kortlardaki hakemlik başarısını uluslararası iş dünyasındaki dijital pazarlama kariyeriyle de taçlandırıyor.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü mezunu olan ve okul tenis takımıyla pek çok başarı kazanan Mustafa Vatansever, dünyanın en prestijli tenis turnuvası olarak gösterilen Wimbledon'da hakem olarak ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 139.'su gerçekleşen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda görev alan 5 Türk hakemden biri olarak; maç asistanı görevinin yanı sıra hakemlik kariyerinin en önemli aşamalarından biri olan kule hakemi olarak görev aldı.

Üniversiteden tenis bursuyla mezun olan Mustafa Vatansever, yaklaşık 10 yıldır kortlarda gösterdiği emeğin karşılığını tenisin en prestijli turnuvasında kule hakemliğine kadar yükselerek aldı.

Çocukluk rüyası gerçek oldu

Wimbledon'da görev almanın kendisi için her yıl ayrı bir anlam taşıdığını belirten Mustafa Vatansever, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çocukluğumdan beri milyonlarca tenis tutkunu gibi Wimbledon'ı televizyondan izleyerek büyüdüm. Bugün ise o kortlarda hakem olarak yer almak eşsiz bir duygu. 2022 yılında tek erkekler finalinde çizgi hakemliği yapmıştım; ardından 2024 yılında Wimbledon Junior Çift Erkekler Finali'ni kule hakemi olarak yöneterek bu alanda bir ilke imza attım. Bu yıl da aynı gururu yaşamak, yıllar süren emeğimin karşılığı niteliğinde."

Çift kariyer

2018 yılında profesyonel kariyeri için Londra'ya taşınan Vatansever, kortlardaki başarısını iş dünyasına da taşıdı. Yaklaşık 4 yıl boyunca Canon Europe Genel Merkezi'nde Kampanya ve Dijital Pazarlama Uzmanı olarak çalışan Vatansever, kariyerine İsviçre merkezli Zehnder şirketinde Dijital Pazarlama Uzmanı olarak devam ediyor.

Destek sözü

Elde ettiği başarıda aldığı üniversite eğitimin büyük payı olduğunu belirten Vatansever, gençlere ve yeni mezunlara destek olma sözü verdi. Başarılı hakem; kariyer planlaması, yurt dışı deneyimi, dijital pazarlama ve tenis hakemliği gibi alanlarda rehberlik arayan gençlere her zaman yardıma hazır olduğunu ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Wimbledon, Türkiye, Yerel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafa Vatansever Wimbledon'da Türkiye'yi Temsil Ediyor - Son Dakika

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