Mustafa Yalçın Mezunlarıyla Bir Araya Geldi

Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; hem öğrencilik hem de öğretmenlik yıllarının geçtiği Kartal Merkez Endüstri Meslek Lisesi'nde okul arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Merkez Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği'nin okul bahçesinde düzenlediği programa AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın yanı sıra dernek başkanı Cafer Beydilli ve çok sayıda mezun katıldı. Burada okul arkadaşlarına hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, yıllar sonra yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek; "Ülkemizin teknik eleman ihtiyacına önemli bir katkı sağlayan şehrimizin köklü okulunun mezunlarıyla bir araya gelip eski hatıraları canlandırdık. Gerek mezunu olduğum metal bölümü, gerekse diğer bölümlerdeki öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızla buluşmak o günleri konuşmak mutluluk vericiydi. Ayrıca TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi önemli projelerde yaptıkları robot ve insansız hava araçlarıyla ödül kazanan gençlerimizi tebrik ediyor, ülkemizin teknolojik hamleye katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Programda sınıflar ve atölyeler gezilerek öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar incelendi. Bilgisayar simülasyonları ve robotların dikkat çektiği inceleme gezisinde Başkan Yalçın'a öğrencilik yıllarını gösteren bir portresi de hediye edildi. Atölye çalışması ile yapılmış portrede "Okulumuza yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ