Mustafa Yalçın Mezunlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mustafa Yalçın Mezunlarıyla Bir Araya Geldi

Mustafa Yalçın Mezunlarıyla Bir Araya Geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kartal Merkez Endüstri Meslek Lisesi'nde mezunlarıyla buluşarak eski anıları yad etti ve başarılı öğrencilere ödüllerini takdim etti.

07.10.2024 10:26  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; hem öğrencilik hem de öğretmenlik yıllarının geçtiği Kartal Merkez Endüstri Meslek Lisesi'nde okul arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Merkez Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği'nin okul bahçesinde düzenlediği programa AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın yanı sıra dernek başkanı Cafer Beydilli ve çok sayıda mezun katıldı. Burada okul arkadaşlarına hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, yıllar sonra yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek; "Ülkemizin teknik eleman ihtiyacına önemli bir katkı sağlayan şehrimizin köklü okulunun mezunlarıyla bir araya gelip eski hatıraları canlandırdık. Gerek mezunu olduğum metal bölümü, gerekse diğer bölümlerdeki öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızla buluşmak o günleri konuşmak mutluluk vericiydi. Ayrıca TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi önemli projelerde yaptıkları robot ve insansız hava araçlarıyla ödül kazanan gençlerimizi tebrik ediyor, ülkemizin teknolojik hamleye katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Programda sınıflar ve atölyeler gezilerek öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar incelendi. Bilgisayar simülasyonları ve robotların dikkat çektiği inceleme gezisinde Başkan Yalçın'a öğrencilik yıllarını gösteren bir portresi de hediye edildi. Atölye çalışması ile yapılmış portrede "Okulumuza yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, kayseri, Eğitim, Yerel, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mustafa Yalçın Mezunlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:57 Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
11:20 Marmaray’da arıza Haftanın ilk iş gününde seferler durdu Marmaray'da arıza! Haftanın ilk iş gününde seferler durdu
10:08 Kalem kalem hesaplandı 2025’te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 12:11:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mustafa Yalçın Mezunlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.