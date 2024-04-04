Mustafa Yalçın, Talas Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yeniden Talas Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Yalçın, Kayseri Adliyesinde düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı'nın yanı sıra, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm katıldı.

Mazbatasını alan Başkan Yalçın, "Seçimin galibi milli iradedir. Onu kesinlikle gördük. Çok nezih bir ortamda nezih bir seçim oldu. Teveccüh ve alınan sonuçla birlikte 5 yıl daha Talas'a hizmet etmeye gayret edeceğiz. Yatırımlarla ve etkinliklerle dolu bir 5 yıl daha çalışacağız. Birbirimizle sürekli dayanışma içerisinde olacağız. Öncelikle seçime katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim kurulumuza, milletvekillerimize, güvenlik güçlerimize, aileme Cumhur İttifakı'mıza, AK Parti ve MHP'nin il, ilçe başkanlarına, tüm kademelerde görev yapan kardeşlerime, teşkilat görevlilerinin tamamına kadın ve gençlik kollarımıza, seçim işlerin den sorumlu tüm avukatlarımıza, isimsiz kahramanlarımıza, dua ordumuza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İkinci 5 yılımıza burada başlıyoruz. Ben 5 yıl önce çalışma arkadaşlarıma, 'arkadaşlar 5 yıl sonraki seçimlere bugünden başlıyoruz' demiştim. Öyle başladık. Dolu dolu çalışarak, bir 5 yıl geçirdik. İnşallah sizlerin desteği ve Allah'ın izniyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ