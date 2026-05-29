Mustafakemalpaşa'da 157 Yıllık Deve Eğlencesi

29.05.2026 11:48
Çaltılıbük köyünde 157 yıldır süregelen deve eğlencesi, bu yıl da büyük ilgi gördü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çaltılıbük köyünde 157 yıldır sürdürülen tarihi deve eğlencesi, bu yıl da yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Gençler ve köy halkının ortaklaşa düzenlediği etkinlik renkli anlara sahne oldu.

157 yıllık gelenek bu yıl da devam etti. 'Deve' eğlencesi adı altında eğlenen köyün gençleri, farklı etkinlikler yaparak köylülerden para topladı. Kostüm giyerek kendilerini deve yapan gençler, köylülerden para topladı. Toplanan paralar ise köyün ihtiyaçları için kullanıldı.

Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Fikri Çakır, "Yine tarihi bir gündeyiz. Tarihi deve eğlencesinde, yine Çaltılıbük'teyiz. Gençlerimizin ve halkımızın ortaklaşa düzenlediği çok güzel bir ortam var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimiz, 157 yıl önce atalarından kalan bu güzel gelenek ve göreneği yaşatıyorlar. Bunun devam etmesinden onur duyuyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller de aynı şekilde sürdürür ve uzun yıllar Kurban Bayramı'nın ikinci günü bu eğlence bizleri kaynaştırmaya devam eder. Burada olan herkese teşekkür ediyorum, herkesin ayağına sağlık. Buradan gelen gelir hem köy derneğine hem köyün ihtiyaç gereçlerine gidiyor. Ayrıca okuyan 25 üniversite öğrencimiz var, onlara burs veriliyor. Gençlerin emeği gerçekten çok büyük" dedi.

157 yıllık geleneğin köyde birlik ve beraberliği güçlendirdiği, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunduğu ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

