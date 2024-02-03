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Mustafakemalpaşa'da asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor

Mustafakemalpaşa\'da asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında cadde, kazı dolgu ve asfalt kaplama ile daha konforlu hale getirilecek.

03.02.2024 22:40  Güncelleme: 22:46
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Mustafakemalpaşa'da asfalt mesaisi

BURSA - Mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları çerçevesinde ilçelerde de yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Recep Yazıcıoğlu Caddesini sil baştan yeniliyor.

Bursa'da ulaşım konusuna köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde Mustafakemalpaşa ilçesindeki Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nin asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Recep Yazıcıoğlu Caddesi, iki geliş, iki gidiş olmak üzere 2 bin 500 ton kazı dolgu ve 2 bin 600 ton asfalt kaplama ile daha konforlu hale gelecek.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mustafakemalpaşa'da asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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