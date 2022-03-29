Mustafakemalpaşa'da miniklerden 15 bin fidan - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da miniklerden 15 bin fidan

29.03.2022 10:41
Mustafakemalpaşa'da miniklerden 15 bin fidan

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile birlikte ormana 15 bin fidan diktiDünyaca ünlü marka tarım ürünlerini onlarca tıbbı ve aromatik bitki türleri ile zenginleştiren Mustafakemalpaşa Belediyesi, çocuklarla birlikte 5 bin ekinezya çayı, 3...

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile birlikte ormana 15 bin fidan dikti

Dünyaca ünlü marka tarım ürünlerini onlarca tıbbı ve aromatik bitki türleri ile zenginleştiren Mustafakemalpaşa Belediyesi, çocuklarla birlikte 5 bin ekinezya çayı, 3 bin adaçayı, 2 bin biberiye, 2 bin ceviz ağacı ve 2 bin badem içeren 15 bin fidan ekimini gerçekleştirdi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Orman İşletme Müdürlüğü, Tema Vakfı ve İlçe okullarından öğrencilerin katılım sağlandığı etkinlikte Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Fidanlara can suyu olan çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar "Bu hafta Dünya Orman Haftası, Orman Bölge Müdürlüğümüzün yapmış olduğu programa katıldık. Mustafakemalpaşa'mızın verimli toprakları sayesinde tıbbı ve aromatik bitkilerin diyarı olma yolunda ilerliyoruz. Gençlerimizle birlikte fidan ekimi yapıp can sularını birlikte döküp toprağa can olmasını sağladık. Bu proje çerçevesinde bizleri yalnız bırakmayan minik evlatlarıma teşekkür ederim. Toprağın kıymetini bitkinin kıymetini suyun kıymetini öğreten, aşılayan tüm öğretmen ve velilere şükranlarımı sunarım. Bu genç yavrularımıza bu yaşta doğa sevgisini aşılarsak geleceğimiz parlak demektir." dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa'da miniklerden 15 bin fidan
Mustafakemalpaşa'da miniklerden 15 bin fidan
Mustafakemalpaşa'da miniklerden 15 bin fidan

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Çiğ sütler sınıflandırılıyor Çiğ sütler sınıflandırılıyor

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Tarım, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mustafakemalpaşa'da miniklerden 15 bin fidan - Son Dakika


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