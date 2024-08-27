Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi Uyarısı

Yerel

BUSKİ, Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde ilçede 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 28 Ağustos - 28 Eylül tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağını duyururken, vatandaşlardan herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tedbirli olması istendi. - BURSA