Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi Uyarısı

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züferbey Mahallesi, Stadyum Caddesi alt ve üst kısımlarında 25 Nisan 2025 tarihinde (YARIN) 22.00 ile 26 Nisan 2025 tarihinde (CUMARTESİ) 22: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA