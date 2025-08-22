Mustafakemalpaşa'da Tarım Sayımı Başladı - Son Dakika
Mustafakemalpaşa'da Tarım Sayımı Başladı

22.08.2025 13:17
2025 Genel Tarım Sayımı, çiftçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor, 10 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Mustafakemalpaşa'da '2025 Genel Tarım Sayımı' seferberliği hızla sürerken, tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak verilerin derlenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamaya son dönemde çiftçiler yoğun ilgi göstermeye başladı.

Güçlü veri, güçlü tarım

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle başlatılan sayım kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetinde bulunan tüm tarımsal işletmeler (hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif) yer alacak.

Mustafakemalpaşa'daki sayım başvuruları, Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Hükümet Konağı giriş katında kurulan Tarım Sayımı Bürosu'nda yüz yüze yapılıyor. Bu kapsamda, çiftçilerden tarım arazileri, hayvan varlıkları, ürün çeşitliliği ve tarım ekipmanları hakkında bilgiler toplanıyor.

10 bin kişiye ulaşılacak

Temmuz ayında başlatılan tarım sayımında, Mustafakemalpaşa'da 10 bin 61 kişiye ulaşılacak.

SMS yoluyla her hafta gruplar halinde mahallelere bilgilendirme yapılırken, 3 bin 383 kişiyle telefonla, 6 bin 548 kişiyle de yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek.

Mustafakemalpaşa'da faaliyet gösteren 130 kooperatif ise kendilerine gönderilen kullanıcı adı ve şifrelerle soru formunu dolduracak.

Tarım sayımında beyan edilen bilgilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) bulunan sektöre ilişkin idari, nüfus ve traktör-biçerdöver tescil kayıtları ile kadastro bilgileri gibi verilerle, anlık karşılaştırılmasını sağlayacak veri ve yazılım altyapısı hazırlanırken, bu kapsamda derlenen veriler istatistiki amaçlar dışında kullanılmıyor. Alan çalışmasının, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, temel sonuçların 2026'nın ikinci yarısında açıklanması öngörülüyor.

Yetkililerden çağrı

Diğer yandan, katılımın zorunlu olduğu tarım sayımına bilgilerini vermeyen, hatalı veya eksik beyanda bulunan işletmelere idari para cezası uygulanacak.

Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Mustafakemalpaşa'nın tarımsal planlamasına ve gelişimine yön verecek sayıma mutlaka katılmaya çağırdı. - BURSA

Kaynak: İHA

