MUSYA Kooperatifi Seçiminde Gerilim - Son Dakika
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MUSYA Kooperatifi Seçiminde Gerilim

07.06.2026 15:08
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MUSYA Yapı Kooperatifi'nin genel kurulu, jandarma güvenliğinde gergin bir seçim ortamında yapıldı.

MUSYA Yapı Karma Kooperatifi'nin genel kurul toplantısı, 3 adayın yarıştığı seçim gergin bir atmosferde gerçekleştiriliyor. Seçim nedeniyle jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

MUSYA Yapı Karma Kooperatifi'nin genel kurul toplantısında bu kez yüksek katılım ve gergin anlar dikkat çekti. Yaklaşık bin 10 üyesi bulunan kooperatifin seçimine 500'e yakın ortak katılım sağladı. Seçim esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekipleri de düğmeye basarak, 80 personelle bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

"Üyelerimizle beraber kendimize yol çizeceğiz"

Seçim sürecine ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan başkan adayı Harun Kanmaz, "Bugün buraya başkanlığı eski yönetimden almak için geldik. Aldıktan sonra da üyelerimizle beraber bir ay sonra genel kurul toplantısı yapıp daha önceki yönetimin yaptıklarını ifşa edip, yapacaklarımızla ilgili üyelerimizle kendimize yol çizeceğiz. Üyelerimizle beraber, hep beraber MUSYA Yapı Kooperatifi'ni bitirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Böyle yüksek bir oranla seçime gideceğiz"

Geçmiş seçimlere kıyasla bu genel kurula katılımın çok daha yüksek olduğunu ifade eden Kanmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde bin 10 kişi oy kullanacak üyemiz var. Ortalama 500 kişinin geldiğini düşünüyoruz. Daha önce böyle bir ortam olmadı. Daha önceden 50-100 kişiyle toplanıp vekaletlerle işi yürütüyorlardı. Ama usulsüzlükleri gördükten sonra biz kendimiz arkadaşları topladık. Böyle yüksek bir oranla seçime gideceğiz. Uzun yıllar inşaat emlakta, satın almada, devlet kurumlarında görev almış biri olarak, dürüst, düzgün bir şekilde yapabileceğimizi ekiplerimizle düşünüyoruz. Seçimi alabileceğimizi düşünüyoruz, aldıktan sonra da ortaklarımızla işi bitireceğiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MUSYA Kooperatifi Seçiminde Gerilim - Son Dakika

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