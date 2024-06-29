Mutfak tüpü patladı, ev alevlere teslim oldu
SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde patlayan mutfak tüpünden çıkan yangında bir daire büyük zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Sinop Ayancık Cevizli Mahallesi Şehit Ahmet Can Sokak Demirtaş Apartmanının üçüncü katında bulunan dairenin balkonunda mutfak tüpünün patlaması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar oluştu.
Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı belirlendi.
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