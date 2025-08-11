Mutki İlçesi Doğal Gaz Hizmetine Kavuşuyor

Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır özlemini çektikleri doğal gaza kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Mutki Belediye işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe girişinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlanıldı. İlk etapta merkez mahallelerdeki bin haneye ulaşacak olan doğal gaz, kısa sürede tüm ilçeye yayılacak. Vatandaşlar, hem ekonomik hem de çevre dostu bu enerjiye kavuşmanın sevincini dile getirirken, doğal gazın sağladığı kolaylıkların yanı sıra kış aylarında daha konforlu bir yaşam imkanı sunması bekleniyor.

Altyapı çalışma alanında düzenlenen programda bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Onur Yılmazer ise uzunca bir süre bu hizmeti hayal ettiklerini dile getirdi. Kaymakam Yılmazer, "Biz bugün ilk kazmayı vurup inşallah birkaç ay içerisinde Mutki'mizi doğal gaz hizmeti ile kavuşturmak için bir araya geldik. Uzun zamandır beklediğimiz, heves ettiğimiz, istediğimiz bir hizmet. Niçin diye soracak olursak burası kış memleketi. Uzunca bir süre biz kar yağışıyla, soğukla mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız bu zorlukların üstesinden gelmeye gayret ediyorlar. Hem maliyetleri hem de doğamızı korumak için fevkalade önemli bir hizmet olacaktır. İnşallah bir ay sonra, iki ay sonra burada doğal gaz arz sürecinde de birlikte olacağız" dedi.

Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, doğal gazın ilçeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Barlak, "Bugün için mutluyuz, gururluyuz. Özellikle bizim için, Mutki için büyük bir gün. Bizler görevde bulunmuş olduğumuz süre zarfında Mutki'ye doğal gazı getirmenin gerçekten çabasını gösterdik ve elhamdülillah başta milletvekilim Turan Bedirhanlıoğlu olmak üzere il başkanım Kadir Köstekçi, ilçe kaymakamım ve özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yetkili şirkete kadar bu çabamızı bizimle paylaşan herkese ilçe halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte şu an doğal gaz hizmetini gören, yaşayan yerleşimler gibi Mutki ilçemizde eylül ayından itibaren bu hizmete kavuşacaktır. Yaklaşık 5 kilometrelik bir imar yapılmakta. Eylül ayı sonuna kadar inşallah biz bu modern ve konforlu hizmeti halkımızın emrine açacağız. Daha temiz bir havaya inşallah ilçemiz kavuşacak" dedi.

"Bu nüfus ölçeğinde bir ilçeye sanırım Türkiye'de belki de ilk defa doğal gaz geldi" diyen AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, "Bunu sağlayan kimdir? Cumhurbaşkanımız. 8 Ağustos'ta Bitlis düşman işgalinden kurtuldu. Bugün 11 Ağustos. Bugün Mutki için tarihi bir gün. Bugün biz inşallah Mutki'de en kötü hava şartlarında konfora, en kötü hava şartlarında ekonomiye ulaştığımız bir gündür. Mutki'nin kış akşamlarında dışarı çıktığımız zaman nefes alacak halimiz olmuyordu. Çıktığımız zaman üstümüz is kokuyordu. Bundan sonra inşallah Mutki'mize doğal gaz geldikten sonra rahat bir nefes alacağız. Aynı zamanda ekonomik bir şekilde vatandaşlarımız doğal gaz hizmetine kavuşacak ve inşallah Mutki hak ettiği tüm hizmetleri başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanımız, hükümetimiz, milletvekilimiz, partimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte inşallah en güzel hizmetlere kavuşacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilip ve kurban kesilmesinin ardından programa katılanlar tarafından doğal gaz borusu imzalandı. - BİTLİS