Mutki İlçesi Doğal Gaz Hizmetine Kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mutki İlçesi Doğal Gaz Hizmetine Kavuşuyor

Mutki İlçesi Doğal Gaz Hizmetine Kavuşuyor
11.08.2025 14:02  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Mutki ilçesinde, yıllardır beklenen doğal gaz altyapı çalışmaları başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Mutki Belediyesi işbirliğiyle yürütülen proje, ilk etapta bin haneye hizmet verecek. Vatandaşlar, ekonomik ve çevre dostu bu enerjiye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır özlemini çektikleri doğal gaza kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Mutki Belediye işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe girişinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlanıldı. İlk etapta merkez mahallelerdeki bin haneye ulaşacak olan doğal gaz, kısa sürede tüm ilçeye yayılacak. Vatandaşlar, hem ekonomik hem de çevre dostu bu enerjiye kavuşmanın sevincini dile getirirken, doğal gazın sağladığı kolaylıkların yanı sıra kış aylarında daha konforlu bir yaşam imkanı sunması bekleniyor.

Altyapı çalışma alanında düzenlenen programda bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Onur Yılmazer ise uzunca bir süre bu hizmeti hayal ettiklerini dile getirdi. Kaymakam Yılmazer, "Biz bugün ilk kazmayı vurup inşallah birkaç ay içerisinde Mutki'mizi doğal gaz hizmeti ile kavuşturmak için bir araya geldik. Uzun zamandır beklediğimiz, heves ettiğimiz, istediğimiz bir hizmet. Niçin diye soracak olursak burası kış memleketi. Uzunca bir süre biz kar yağışıyla, soğukla mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız bu zorlukların üstesinden gelmeye gayret ediyorlar. Hem maliyetleri hem de doğamızı korumak için fevkalade önemli bir hizmet olacaktır. İnşallah bir ay sonra, iki ay sonra burada doğal gaz arz sürecinde de birlikte olacağız" dedi.

Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, doğal gazın ilçeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Barlak, "Bugün için mutluyuz, gururluyuz. Özellikle bizim için, Mutki için büyük bir gün. Bizler görevde bulunmuş olduğumuz süre zarfında Mutki'ye doğal gazı getirmenin gerçekten çabasını gösterdik ve elhamdülillah başta milletvekilim Turan Bedirhanlıoğlu olmak üzere il başkanım Kadir Köstekçi, ilçe kaymakamım ve özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yetkili şirkete kadar bu çabamızı bizimle paylaşan herkese ilçe halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte şu an doğal gaz hizmetini gören, yaşayan yerleşimler gibi Mutki ilçemizde eylül ayından itibaren bu hizmete kavuşacaktır. Yaklaşık 5 kilometrelik bir imar yapılmakta. Eylül ayı sonuna kadar inşallah biz bu modern ve konforlu hizmeti halkımızın emrine açacağız. Daha temiz bir havaya inşallah ilçemiz kavuşacak" dedi.

"Bu nüfus ölçeğinde bir ilçeye sanırım Türkiye'de belki de ilk defa doğal gaz geldi" diyen AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, "Bunu sağlayan kimdir? Cumhurbaşkanımız. 8 Ağustos'ta Bitlis düşman işgalinden kurtuldu. Bugün 11 Ağustos. Bugün Mutki için tarihi bir gün. Bugün biz inşallah Mutki'de en kötü hava şartlarında konfora, en kötü hava şartlarında ekonomiye ulaştığımız bir gündür. Mutki'nin kış akşamlarında dışarı çıktığımız zaman nefes alacak halimiz olmuyordu. Çıktığımız zaman üstümüz is kokuyordu. Bundan sonra inşallah Mutki'mize doğal gaz geldikten sonra rahat bir nefes alacağız. Aynı zamanda ekonomik bir şekilde vatandaşlarımız doğal gaz hizmetine kavuşacak ve inşallah Mutki hak ettiği tüm hizmetleri başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanımız, hükümetimiz, milletvekilimiz, partimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte inşallah en güzel hizmetlere kavuşacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilip ve kurban kesilmesinin ardından programa katılanlar tarafından doğal gaz borusu imzalandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Enerji, bitlis, Çevre, Yerel, Yaşam, Mutki, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mutki İlçesi Doğal Gaz Hizmetine Kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı

13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
12:00
Uyurken cep telefonuna sızıp 628 bin TL dolandırdılar
Uyurken cep telefonuna sızıp 628 bin TL dolandırdılar
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
19:12
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
18:49
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle
Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?
18:46
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
18:35
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
18:23
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
18:22
Berke Özer’e dev talip
Berke Özer'e dev talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 14:11:32. #7.12#
SON DAKİKA: Mutki İlçesi Doğal Gaz Hizmetine Kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.