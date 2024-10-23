MUTTAŞ, 10 Yılda Muğla Nüfusunun 6 Katı Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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MUTTAŞ, 10 Yılda Muğla Nüfusunun 6 Katı Yolcu Taşıdı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUTTAŞ, 2014 yılından bu yana Dalaman ve Bodrum-Milas Havaalanlarından toplamda 5 milyon 901 bin 258 yolcu taşıdı. Belediye, hizmet kalitesini artırmak için 35 yeni otobüs alacak.

23.10.2024 16:20  Güncelleme: 16:29
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MUTTAŞ 10 yılda Muğla nüfusunun 6 katı yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Toplu Taşıma A.Ş (MUTTAŞ), kurulduğu günden bu yana Muğla'nın iki havaalanından 5 Milyon 901 bin 258 yolcu taşıdı.

MUĞLA - Türkiye'nin iki havaalanına sahip iki ilinden biri olan Muğla'da Dalaman ve Bodrum-Milas Havaalanlarına Büyükşehir Belediyesi modern ve konforlu araçlarıyla yolcu taşımaya devam ediyor.

2014 yılında havaalanı taşımacılığına başlayan ve 32 modern ve konforlu araçla vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar, Bodrum Havalimanından 3 Milyon 337 bin 347; Dalaman Havalimanından 2 Milyon 606 bin 398 kişi olmak üzere toplam 5 Milyon 901 bin 258 kişiye ulaşım hizmeti verdi.

Büyükşehir 35 yeni otobüs alıyor

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 35 yeni araç alacak olan Büyükşehir Belediyesi bu araçlardan 20'sini toplu ulaşımda, 15'ini de havaalanı taşımacılığında kullanacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2014 yılında başlatılan havalimanı taşımacılığını daha ileri seviyelere taşımak ve vatandaşların konforlu yolculuk yapmalarını sağlamak için çalıştıklarını, seyahat eden yolcu sayısının her geçen gün arttığını belirterek, 'Dünya Kenti Muğla' vizyonunun en önemli ayaklarından biri olan havaalanlarında ulaşımda da iddialı ve yerli, yabancı misafirlerimizin yanında olduklarını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MUTTAŞ, 10 Yılda Muğla Nüfusunun 6 Katı Yolcu Taşıdı - Son Dakika

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