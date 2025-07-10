Mutu Köprüsü Deprem Riski Altında: Acil Yenileme İhtiyacı - Son Dakika
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Mutu Köprüsü Deprem Riski Altında: Acil Yenileme İhtiyacı

Mutu Köprüsü Deprem Riski Altında: Acil Yenileme İhtiyacı
10.07.2025 10:57  Güncelleme: 11:00
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Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Mutu Köprüsü, Yedisu fayı üzerindeki artan deprem uyarıları nedeniyle muhtemel bir depremde yıkılma riski taşıyor. Uzmanlar, köprünün yenilenmesi gerektiğini vurguluyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında yer alan ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en kestirme güzergah olan Mutu Köprüsü, muhtemel bir depremde yıkılma riskiyle karşı karşıya. Özellikle Yedisu fayı üzerinde artan deprem uyarılarının ardından bölge halkı ve uzmanlar, köprünün bir an önce yenilenmesi gerektiğini vurguluyor.

Yedisu fayının aktifliği nedeniyle bölgede muhtemel büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirten uzmanlar, yapısal olarak zayıf durumda olan Mutu Köprüsü'nün bu tür bir sarsıntıya dayanamayabileceği uyarısında bulunuyor. Köprü, hem stratejik bir ulaşım noktası hem de çevre köylere bağlantı sağlayan önemli bir geçit konumunda bulunuyor.

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ilçenin hem Kuzey Anadolu hem de Doğu Anadolu fay hattının kesiştiği noktada yer aldığını belirterek, "İlçemiz geçmiş yıllarda ciddi depremler atlatmış, gelecekte de deprem bilimcilerin risk taşıdığı yönünde uyardığı bir ilçe. Burada konut yapımı ile ilgili bazı mesafeler alındı. Rezerv alanı ilan edilen bölgeler oldu" dedi.

Muhtemel bir depremde ilçenin giriş ve çıkış noktalarının kapanabileceği uyarısında bulunan Başkan Tosun, "Erzincan tarafında tek köprü var. Bu köprü de 1950'li, 1960'lı yıllarda yapılmış oldukça eski ve tahrip olmuş bir köprü. Muhtemel bir depremde bu yol kapanacaktır. Karayolları Bölge Müdürlüğü, jeolojik etüt, sondaj çalışmaları yaptı. Yapılmasıyla ilgili süreç başladı ancak henüz tam bir sonuç alınamadı. Bunun yapılması elzemdir. Muhtemel bir depremde destek anlamında tek nokta. Tunceli tarafında depremde kaya düşme riskleri mevcut. O nedenle bu köprünün çok özel bir önem taşıdığını vurgulamak isterim" diye konuştu.

Köprüde oluşabilecek bir hasarın sadece ulaşımı değil, aynı zamanda arama-kurtarma faaliyetlerini de sekteye uğratabileceği ifade edilirken, bölgedeki altyapının depreme dayanıklı hale getirilmesi yönünde acil adımlar atılması bekleniyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Pülümür, tunceli, Yedisu, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mutu Köprüsü Deprem Riski Altında: Acil Yenileme İhtiyacı - Son Dakika

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