Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den "Antalya Lisesi'ne Sahip Çıkalım" Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den "Antalya Lisesi'ne Sahip Çıkalım" Çağrısı

23.08.2022 17:48
Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den "Antalya Lisesi'ne Sahip Çıkalım" Çağrısı

Müze olarak kullanılan tarihi binası Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsis edilen Antalya Lisesi’ni ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,  “Antalya’mızın en önemli değerlerinden bir Antalya Lisesi’dir. Bu değeri doğal hali ile muhafaza etmeli ve yaşatmalıyız” dedi.

Müze olarak kullanılan tarihi binası Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsis edilen Antalya Lisesi'ni ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,  "Antalya'mızın en önemli değerlerinden bir Antalya Lisesi'dir. Bu değeri doğal hali ile muhafaza etmeli ve yaşatmalıyız" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semil Esen, Antalya Lisesi'nin tarihi binasının Milli Eğitim Bakanlığı'nca Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsis edilmesine karşı Antalya Lisesi Mezunları Vakfı, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte Antalya Lisesi'nin önende açıklama yaptı. Esen, "Antalya'mızın en önemli değerlerinden bir Antalya Lisesi'dir. Bu değeri doğal hali ile muhafaza etmeli ve yaşatmalıyız" dedi

Başkan Esen, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsis edilecek olan eski binadaki müzeyi de ziyaret etti.

Başkan Esen, "Farklı projelerle buranın doğal yapısı ve tarihsel dokusunu bozacak bir şeyin yapılmaması gerekiyor" diye konuştu. Ziyarette lisenin anı defterini de imzalayan Esen, şöyle yazdı:

"Bugün değerli dostlarımız ile Antalya Lisesi'ni ziyaret ettik. Şehrin gerek kültürel gerek eğitim gerekse de insanın ne kadar derin bir birikime sahip olduğunu duygulanarak bir kere daha gördük. Antalya'nın dünyanın en güzel yeri olmasına sebep olan tüm diğer özelliklerinin yanında, böyle bir birikime sahip olan Antalya Lisesi'nin sonsuza kadar Antalya şehrimizin birikiminin şahidi olarak yaşaması, yaşatılması dileğiyle."

YORUMLAR
500
Antalya'da 20 köpeğin zehirlendiği ihbarı Antalya'da 20 köpeğin zehirlendiği ihbarı Antalya'da 'Aslan Balığı Avlama Yarışması' düzenlendi Antalya'da 'Aslan Balığı Avlama Yarışması' düzenlendi
Kaynak: ANKA

Semih Esen, Konyaaltı, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den 'Antalya Lisesi'ne Sahip Çıkalım' Çağrısı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den "Antalya Lisesi'ne Sahip Çıkalım" Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement