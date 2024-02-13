Müzik Dinletilen İneklerin Süt Verimi Artıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde süt besiciliği yapan bir işletmede büyükbaş hayvanlara gün boyu müzik dinletildi. Müzik dinletisinin ardından süt verimi arttı. İşletme sorumlusu veteriner sağlık teknikeri Yunus Kudret Baş "Hayvanlara, süt verimli artınca üç sağıma geçtik ve şu anda sütlerimiz iki sağımda müzik dinletmeden önce 20 litreydi şu anda 25 litreye çıktı, süt verimimiz ortalama. Hayvan başı günlük ortalama 25 litre şu anda. Toplamda tanka giren sütümüzde 2 bin 200 litre. Hayvanlara klasik müzik dinletiyoruz ve süt verimi artırıyor burada" dedi.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Abdullah Güngör isimli işletmeci, 2017 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yüzde 65 hibe desteği alarak, süt besiciliğine başladı. 90 büyükbaş hayvanla başlatılan besicilik işletmesindeki büyükbaş hayvan sayısı 320'ye yükseldi. İşletmede her inekten günlük iki sağım yapılarak 20 litre süt alınırken, müzik dinletisinin ardından süt verimi arttı, günlük sağım sayısı 3'e çıktı, Bu sayede bir inekten 25 litre ortalama süt alınmaya başlandı.
"HAYVANLAR MÜZİK EŞLİĞİNDE YEM YİYORLAR, O DA RAHATLATIYOR HAYVANLARI, SÜT VERİMLERİ DE ARTIYOR"
İşletme sorumlusu veteriner sağlık teknikeri Yunus Kudret Baş, hayvanların gün boyunca müzik dinleyerek, stresten uzaklaştıklarını, daha fazla geviş getirerek, süt verimini de olumlu etkilediğini söyledi. Baş, işletmenin 2017 yılında süt üretim çiftliği olarak kurulduğunu vurguladı, çalışanların cep telefonu ile müzik dinlerken ineklerin de etkilendiğini fark ettiklerini, ardındanda gün boyu yayın yapan sistemi kurduklarını kaydederek, şöyle konuştu:
"Başlangıçta 90 hayvanla başlandı. Şu anda 320 tane hayvan var toplamda. Hayvanlar ilk etapta iki sağım yapıyorduk. Müzik dinlettik hayvanlara, süt verimli artınca üç sağıma geçtik ve şu anda sütlerimiz iki sağımda müzik dinletmeden önce 20 litreydi şu anda 25 litreye çıktı, süt verimimiz ortalama. Hayvan başı günlük ortalama 25 litre şu anda. Toplamda tanka giren sütümüzde 2 bin 200 litre. Hayvanlara klasik müzik dinletiyoruz ve süt verimi artırıyor burada. Hayvanların ırkı Avusturya genetiği, Anneler Avusturya'dan gelme ve kendileri çoğaldılar.
Hayvanlar müzik dinledikçe rahatlıyor ve rahatladıkları için de geviş artıyor. Geviş arttığı için sütü artıyor, mantığı bu. Saat 07.00'de iş başladığı anda başlıyor, akşam saat 18.00'a kadar sürüyor. Devamlı klasik müzik dinletiyoruz hayvanlara. Müzik dinletmeye başladıktan sonra süt verimi arttı. Önceden 20 litreyken şu anda 25 litreye çıktı süt verimimiz. Hayvanlar müzik eşliğinde yem yiyorlar, o da rahatlatıyor hayvanları, süt verimleri de artıyor."
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Son Dakika › Yerel › Müzik Dinletilen İneklerin Süt Verimi Artıyor - Son Dakika
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