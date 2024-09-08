Hasan’ın Müzik Hayali Gerçek Oldu

Yerel

Gaziantep'te yaşayan ve hemofili hastası olan 22 yaşındaki Hasan Demir, bilgisayar kursu için geldiği GASMEK'te bağlamaya olan ilgisi sayesinde konservatuvar sınavını kazandı.

GASMEK kursiyeri Hasan Demir'e, gittiği hastanede yüzde 80 düzeyinde engel teşkil eden hemofili (kanın normal şekilde pıhtılaşmasını engelleyen genetik bir kanama bozukluğu) teşhisi konuldu. Yaşadığı zorlu süreçlere rağmen pes etmeyen genç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASMEK'te bilgisayar kursuna katılarak hayatına yeni bir yön vermeye çalıştı. Aldığı eğitimler esnasında yan sınıfta verilen bağlama dersleri dikkatini çekti. Çocukluğundan beri içinde büyüttüğü bağlama merakı tekrar canlanınca bu fırsatı değerlendirmek isteyen Hasan, konservatuara hazırlık kurslarına da katılmaya karar verdi.

Bağlamaya olan hevesi sınavı kazandırdı

Bir yandan bilgisayar eğitimine devam ederken, bir yandan da hocalarının desteğiyle müzik alanında kendini geliştirmeye başlayan Hasan, hemofili hastalığının getirdiği fiziksel engellere ve zorluklara rağmen, azmi ve çalışkanlığıyla müzik eğitiminde hızla ilerledi. Bir yıl gibi kısa bir sürede hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan Hasan, bu süreçte büyük bir özveri ve disiplin gösterdi. Tüm bu çalışmaların ardından, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı sınavlarına girdi. Büyük bir başarıyla girdiği sınavı kazanan Hasan, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunun yanı sıra müzik alanında profesyonel bir eğitim alma şansı da yakaladı.

Hasan'ın gayreti, tüm zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeyen bir gencin başarı öyküsü olarak diğer öğrencilere ilham olurken bu başarıyı öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Hasan ile bir araya gelerek tebrik etti.

"yeni Neşet Ertaş'ımız Aşık Veysel'imiz hazırlanıyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hem rahatsızlıklarıyla mücadele eden hem de eğitimine devam eden Hasan'ı tebrik ederek, yeni Neşet Ertaş'ımız Aşık Veysel'imiz hazırlanıyor ifadelerine yer verdi. Şahin, "GASMEK denince akla hep matematik, kimya, fizik, TIP ve mühendislik akla geliyor. Hasan ise bugün bağlamada çok güzel bir bölüm kazandı. Kızlarımız ise resim üzerine çok güzel bir bölüm kazandı. Bizim kültürüyle ve sanatıyla yükselen Gaziantep için eğitim şehri Gaziantep'te GASMEK ile birleştirince Hasan hayallerine kavuşuyor. Bir taraftan tıbbi olarak tedavi ediliyor. O konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tıbbi rehabilitasyon sadece tıbbi tedavi değil. Kendi sevdiği işe odaklanması, yeteneğe olan kısmının hocalar tarafından keşfedilmesi, eğitim alması ve hepsinden daha da önemlisi ücretsiz yapılması, öğrencilere fırsat eşitliği verilmesi çok değerli. Hasan için şunları da söyleyebiliriz ki, yeni Neşet Ertaş'ımız Aşık Veysel'imiz hazırlanıyor. GASMEK her konuda örnek olduğu gibi bu konuda da Hasan ile örnek olmaya devam edecek" dedi.

"Kendimi müziğe daha yakın gördüm ve müzikle ilerlemek istedim"

Hasan Demir ise başarısının ardında GASMEK'teki eğitmenlerinin büyük katkısı olduğunu belirterek, "Buraya başvurmamdaki amacım bilgisayar kursu sonrası sertifika alarak hastanelerde hasta kaydı yapmaktı. Ders aldığım katta bağlama kursunu gördüm. Zaten bir hevesim vardı, hep bağlama çalmak istemişimdir. Sonra buraya başvurdum. Haftanın iki günü bilgisayar kursuna diğer iki günü de bağlama kurslarına geliyordum. Kendimi müziğe daha yakın gördüm ve müzikle ilerlemek istedim. Kendi içimde bir karar alarak bilgisayarı bırakıp müziğe odaklandım. Bu süreçte Metin hocayı tanıdım, çok sevdim ve onun vesilesiyle birçok müzik öğretmelerini tanıdım. Bizi konservatuara hazırladılar. Onların sayesinde Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazandım" ifadelerini kullandı.

"Aldığım eğitimlerle hasta kayıt işi yapmak isterken yolum konservatuar ile kesişti"

GASMEK'te aldığı bilgisayar eğitimi ile hastanelerde hasta kayıt işi yapmak isterken yolunun konservatuar ile kesiştiğini söyleyen Demir, "Müziğe atılma fikri hiç aklımda yoktu. Bir anda her şey gerçekleşti. İşte bilgisayar kursundan vazgeçip bağlama kursuna geldim. Sadece hedefim enstrümanlar çalarak vakit geçirmekti. Hocalarım bana sen konservatuvar düşünüyor musun dediklerinde önce yok demiştim. Sonra araştırdım konservatuvar okumaya karar verdim. Ben hemofili hastasıyım. Bilgisayar kursu alarak hastanelerde hasta kayıt işi yapmak isterken yolum konservatuar ile kesişti. Okulu bitirdikten sonra hedeflerimden bir tanesi böyle güzel bir kurumda öğretmenlik yapıp öğrencilerin hayatına dokunmak. GASMEK bence herkes için büyük bir fırsat ve güzel bir şey" ifadelerine yer verdi.

"Biz GASMEK olarak her zaman öğrencilerimize ışık tutuyoruz"

GASMEK olarak her zaman öğrencilere ışık tuttuklarını söyleyen Erkan Deniz, "GASMEK'te mesleki eğitim sanat kurslarında konservatuar eğitimi dersleri veriyoruz. Bu yıl 13 tane öğrencimiz kazandı bunlardan biri çok sevdiğimiz öğrencimiz Hasan'dı. Hasan ilk geldiği zaman bizlere hastalığından bahsetti ve biz de bu hastalığın çok fazla kendisinden bir şey götüreceğini düşünmediğimiz için hastalığını bir kenara bırakıp hayatına devam etmesi gerektiğini söyledik. Ona burada ışık tuttuktan sonra kendisi zaten hayatın daha da iyi olduğunu, kendisini daha da çok iyileşmeye başladığının farkına vardı. Öğrencilerimiz ilk geldiği zaman, onların müzik kulaklarına bakıyoruz. Müzik kulağını keşfettikten sonra, biz de ne yapmamız gerekiyorsa o şekilde kendilerine destek olduk. Böylece güzel bir aile olduk. Diğer yandan kazanan tüm öğrencilerimize ve özellikle Hasan'ımıza hayatında öğretmen adayı olarak bu yolculuğunda başarılar diliyorum. İnşallah kendisini buralarda öğretmen olarak görürüz. Biz GASMEK olarak her zaman öğrencilerimize ışık tutuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP