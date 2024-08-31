Müzikal belgesel 'Kemal' Osmangazi'de sahnelendi - Son Dakika
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Yerel

Müzikal belgesel 'Kemal' Osmangazi'de sahnelendi

Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde, müzisyen ve tarih anlatıcısı Pınar Ayhan tarafından hayata geçirilen 'Kemal' adlı müzikal belgeseli Osmangazililerle buluşturdu.

31.08.2024 16:25
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Müzikal belgesel 'Kemal' Osmangazi'de sahnelendi

Atatürk'ün hayatının anlatıldığı 'Kemal'de gözyaşları sel oldu

BURSA - Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde, müzisyen ve tarih anlatıcısı Pınar Ayhan tarafından hayata geçirilen 'Kemal' adlı müzikal belgeseli Osmangazililerle buluşturdu. Zafer Bayramı'nın anlam ve coşkusuna yakışır bu etkinlikte, bilinenleri ve bilinmeyenleriyle Mustafa Kemal Atatürk, seyirciye müzikal unsurlarla anlatıldı.

Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılında çok özel bir etkinliğe imza attı. Müzisyen ve tarih anlatıcısı Pınar Ayhan'ın sesi ve sunumuyla hayata geçen 'Kemal' adlı müzikal belgesel, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda sahnelendi. Gösteriye, Bursalıların ilgisi büyük oldu. Bu muhteşem müzikal belgeseli kaçırmak istemeyen yüzlerce kişi, salondaki yerlerini aldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve davetliler katıldı.

Seyirciler gözyaşlarına hakim olamadı

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam öyküsünü anlattığı belgesel niteliğindeki 'Kemal' ile Bursa izleyicisiyle buluşan Pınar Ayhan, salonu dolduran yüzlerce kişiyi adeta bir tarih yolculuğuna çıkarttı. Güçlü sesi ve etkili anlatıcılığı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını bilinenleri ve bilinmeyenleriyle sahneye taşıyan Pınar Ayhan, Büyük Önder'in yaşam öyküsünden az bilinen kesitleri, doğru bilinen yanlışları, çok iyi bilinen ama üzerine fazla düşünülmeyen yanları, görsel bir şölen olarak seyirciye aktardı. Müzikal belgeselde, Atatürk'ün hayatına dair video görüntülerinin yanı sıra mektuplardan iktibaslar ve çeşitli fotoğraflar barkovizyon aracılığıyla izleyiciye sunuldu. Pınar Ayhan, piyano, viyolonsel, perküsyon, bağlama ve klarnet gibi enstrümanlardan oluşan bir orkestra eşliğinde güçlü sesiyle anlattığı öykülerin şarkılarını ve türkülerini de seslendirdi. 'Kemal' müzikal belgeseli ile 1881 ve 1938 yılları içinde yolculuk geçiren seyirciler, duygu dolu anlar yaşadı. Gözlerindeki yaşlar ile gösteriyi izleyen seyirciler, ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak bu muhteşem gösteriye eşlik etti. Gösteri sonunda Pınar Ayhan ve ekibi, dakikalarca ayakta alkışladı.

Aydın: "Hissettiklerimizi gelecek nesillere aktaracak enerji ile dolduk"

Gösterinin sonunda sahneye çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı konuşmada, "Bu muhteşem gösterinin ardından söyleyecek çok fazla söz bulamıyorum. Pınar hanım, hazırladığı gösteri ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı hakkında bildiğimiz ve bilmediğimiz anları ve kesitleri yaşayıp, hissetmemizi sağladı. Daha da önemlisi bu yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi yeni nesillere aktarabilmek için bizlere müthiş bir enerji verdi. Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı uzun yıllar sonra hak ettiği bir coşku ile kutluyor. Bu güzel gece için Pınar hanıma ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Müzisyen ve tarih anlatıcısı Pınar Ayhan da, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi özel bir günde Bursa seyircisi ile buluşmalarına imkan sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müzikal belgesel 'Kemal' Osmangazi'de sahnelendi - Son Dakika

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