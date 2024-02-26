Naazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan Necmettin Erbakan mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Naazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan Necmettin Erbakan mesajı

Naazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan\'dan Necmettin Erbakan mesajı

Naazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 13'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özcan, Erbakan'ı rahmetle anarak, onun ülkesine ve milletine olan hizmetlerini vurguladı.

26.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Naazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan vefatının 13'üncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri ve Türk siyasetinin 'hocası' merhum Necmettin Erbakan'ı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyorum. Rahmetli Erbakan hocamız Almanya'da çok rahat şartlar altında hayatını yaşayabilecekken bu zorluklar altında memlekete hizmet etmek adına yola çıkmış, hayatının son anına kadar bu gayreti göstermiştir. Merhum hocamız yaşamını 'ahlak, adalet ve barış' için feda etmiş; ülkesinin ve milletinin menfaatini daima üstün tutmuştur. Kendisi yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca tüm engellemelere, haksızlık ve hukuksuzluklara rağmen "iman varsa imkan vardır" diyerek mücadelesini sürdürmüştür. Bu duygu ve düşüncelerle Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı şükranla anıyor kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. 27 Şubat Salı günü saat 14.00'te belediye meydanında rahmetli Erbakan hocamız için yapılacak olan lokma hayrımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." - AYDIN

Kaynak: İHA

Kürşat Engin Özcan, Necmettin Erbakan, Ölüm, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Naazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan Necmettin Erbakan mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Acun Ilıcalı, Ronaldinho için kesenin ağzını açmış! 150 bin dolar ödemiş
    13:19 Acun Ilıcalı, Ronaldinho için kesenin ağzını açmış! 150 bin dolar ödemiş

    Survivor All Star'a konuk olan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'nun Survivor'a gelmek için Acun Ilıcalı'dan 100 ila 150 bin dolar arasında bir miktar aldığı iddia edildi. Acun Ilıcalı ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

  • Muhtar, muhtar adayını öldürdü
    12:53 Muhtar, muhtar adayını öldürdü

    Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. ile muhtar adayı Erdal Dağıstan arasında çıkan tartışma sonucunda Dağıstan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Muhtar Kadir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • PFDK'dan Mauro Icardi'ye 1 maç ceza!
    12:43 PFDK'dan Mauro Icardi'ye 1 maç ceza!

    Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdi. Cezasını Antalyaspor maçında çekecek olan Icardi, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

  • Türkiye, Lahey'de Gazze için söz aldı: İsrail işgalci devlet durumunda, atacağı her adım yok hükmündedir
    12:37 Türkiye, Lahey'de Gazze için söz aldı: İsrail işgalci devlet durumunda, atacağı her adım yok hükmündedir

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunum yaptı. Yıldız sunumunda, "BM Güvenlik Konseyi başarısız olmuştur. İsrail bölgede işgal ettiği bölgenin demografik yapısını değiştiriyor. İsrail işgal gücüdür, atacağı her adım yok hükmündedir" ifadelerine yer verdi.

  • Haberler.com, Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde kalite ödülü aldı
    12:02 Haberler.com, Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde kalite ödülü aldı

    Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av.Bedia Teymur, 7. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde habercilikte kalite ödülü alarak haberciliğin etik değerini vurguladı. Zirve, İstanbul'da gerçekleşti ve evrensel tüketici haklarını gündeme taşıdı.

  • Dilan Polat'a özenen bir isim daha! Lüks aracın tepesine çıkıp dolarları etrafa saçtı
    11:46 Dilan Polat'a özenen bir isim daha! Lüks aracın tepesine çıkıp dolarları etrafa saçtı

    Kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde olan Dilan Polat'a özenen çok sayıda kişi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşırken, bugün internete düşen bir video da büyük ses getirdi. Lüks aracının tepesine çıkan bir kadın, dans ederek elindeki dolarları etrafa saçtı. Görüntülerde kadının daha sonra ise belindeki silahı çıkararak aracının üstüne koyduğu görülüyor.

  • Lukas Podolski dönerci oldu, servetine servet kattı
    11:41 Lukas Podolski dönerci oldu, servetine servet kattı

    Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Lukas Podolski, ticari girişimlerinden büyük başarı sağladı. 2017 yılında dondurma markası Ice Cream United'ı kurduktan sonra, 2018'de Almanya'da Mangal Döner adlı restoran zincirini açan Podolski, bu girişimleri sayesinde 180 milyon euro üzerinde servet kazandı.38 yaşındaki futbolcu, bu başarısıyla geniş yankı uyandırdı.

  • MTA: İliç'ten geçen fay hattı resmi fay haritasından silinmedi
    11:06 MTA: İliç'ten geçen fay hattı resmi fay haritasından silinmedi

    Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, İliç'ten geçen fay hattının resmi fay haritasından silindiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. MTA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu fayın haritalandığı ve güncellenmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

  • İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa etti
    11:06 İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa etti

    İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Karakeçili, istifa mesajında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bilgili bir siyasetçi ve tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımlayarak, parti yönetiminin siyasal bir gürültü kaynağına dönüştüğünü belirtti.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 13:25:00. #1.13#
SON DAKİKA: Naazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan Necmettin Erbakan mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement