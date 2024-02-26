Naazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan\'dan Necmettin Erbakan mesajı

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Naazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan vefatının 13'üncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Görüş Hareketi'nin kurucu lideri ve Türk siyasetinin 'hocası' merhum Necmettin Erbakan'ı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyorum. Rahmetli Erbakan hocamız Almanya'da çok rahat şartlar altında hayatını yaşayabilecekken bu zorluklar altında memlekete hizmet etmek adına yola çıkmış, hayatının son anına kadar bu gayreti göstermiştir. Merhum hocamız yaşamını 'ahlak, adalet ve barış' için feda etmiş; ülkesinin ve milletinin menfaatini daima üstün tutmuştur. Kendisi yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca tüm engellemelere, haksızlık ve hukuksuzluklara rağmen "iman varsa imkan vardır" diyerek mücadelesini sürdürmüştür. Bu duygu ve düşüncelerle Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı şükranla anıyor kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. 27 Şubat Salı günü saat 14.00'te belediye meydanında rahmetli Erbakan hocamız için yapılacak olan lokma hayrımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." - AYDIN