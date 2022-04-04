Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinin TDP projesi devam ediyor - Son Dakika
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Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinin TDP projesi devam ediyor

04.04.2022 16:23
Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinin TDP projesi devam ediyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu MYO Kimya Teknolojisi Programı tarafından yürütülen "Madem Geldin Dünyaya Uzak Kalma Kimyaya" isimli TDP projesi Gaziantep Bağbaşı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu MYO Kimya Teknolojisi Programı tarafından yürütülen "Madem Geldin Dünyaya Uzak Kalma Kimyaya" isimli TDP projesi Gaziantep Bağbaşı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Projenin çevremizde bulunan maddelerle bir takım deneyler yapılabileceğini gösterdiğini kaydeden Proje Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Emre Harun Karaaslan, ayrıca bu proje ile öğrencilerde Kimya ve Fen derslerine karşı bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Dr. Karaaslan, Kimya Teknolojisi Programı öğrencilerinin projeye özveri ile çalıştıklarını ifade ederek, okulda kendilerini ağırlayan başta Gaziantep Bağbaşı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Şerif Aslan ve diğer tüm öğretmenlere ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Projenin sonunda, GAÜN Naci Topçuoğlu MYO Kimya Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler ortaokul öğrencilerine ve öğretmenlerine takdim edildi. - GAZİANTEP

Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinin TDP projesi devam ediyor
Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinin TDP projesi devam ediyor
Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinin TDP projesi devam ediyor

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Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Şehit, Uzak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinin TDP projesi devam ediyor - Son Dakika


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