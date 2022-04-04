Naci Topçuoğlu MYO öğrencilerinin TDP projesi devam ediyor - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu MYO Kimya Teknolojisi Programı tarafından yürütülen "Madem Geldin Dünyaya Uzak Kalma Kimyaya" isimli TDP projesi Gaziantep Bağbaşı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Projenin çevremizde bulunan maddelerle bir takım deneyler yapılabileceğini gösterdiğini kaydeden Proje Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Emre Harun Karaaslan, ayrıca bu proje ile öğrencilerde Kimya ve Fen derslerine karşı bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Dr. Karaaslan, Kimya Teknolojisi Programı öğrencilerinin projeye özveri ile çalıştıklarını ifade ederek, okulda kendilerini ağırlayan başta Gaziantep Bağbaşı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Şerif Aslan ve diğer tüm öğretmenlere ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Projenin sonunda, GAÜN Naci Topçuoğlu MYO Kimya Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler ortaokul öğrencilerine ve öğretmenlerine takdim edildi. - GAZİANTEP