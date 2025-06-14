Hayatını kaybeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yengesi Naciye Büyükkılıç son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Naciye Büyükkılıç'ın cenaze namazı; ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Büyükkılıç'ın cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına; AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilciler, Büyükkılıç'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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