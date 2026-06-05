Nafaka Tartışmaları Derinleşiyor

Sosyal medyada 'süresiz nafaka' tartışmaları yeniden alevlenirken, Aile ve Çift Terapisti Pınar Baybaşin, nafaka meselesinin yalnızca hukuki değil psikolojik ve toplumsal boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini söyledi.

Son günlerde sosyal medyada "Süresiz nafaka tarih oldu" başlıklarıyla yeniden gündeme gelen tartışmalar, nafaka sistemine ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Aile ve Çift Terapisti Pınar Baybaşin, boşanma sürecinin yalnızca mahkeme kararıyla sınırlı olmadığını belirterek, evliliğin sona ermesinin hem ekonomik hem de psikolojik açıdan derin etkiler oluşturduğunu söyledi.

"Boşanma yalnızca iki kişinin yollarını ayırması değildir"

Boşanmanın yalnızca iki kişinin yollarını ayırması olmadığını vurgulan Baybaşin, "Boşanma sadece iki insanın yollarını ayırması değildir. Bir evin dağılmasıdır, alışkanlıkların değişmesidir, çocukların düzeninin sarsılmasıdır. Bir taraf için özgürleşme olurken diğer taraf için hayata sıfırdan başlama korkusudur" ifadelerini kullandı.

Nafaka konusunun yalnızca para üzerinden tartışılmasının eksik bir yaklaşım olduğunu dile getiren Baybaşin, toplumda özellikle kısa süreli evliliklerin ardından uzun yıllar nafaka ödenmesinin tartışma oluşturduğunu, bunun da bazı kesimlerde ciddi bir tepki oluşturduğunu söyledi.

Buna karşılık boşanma sonrası ekonomik olarak zorlanan kadınların da bulunduğunu vurgulayan Baybaşin, "Yıllarca çocuk büyüttüğü için iş hayatından uzak kalmış, mesleğini bırakmış, ekonomik olarak ayakta kalamayan birçok kadın var. Bazıları sadece eşini değil, ekonomik güvenini, sosyal çevresini ve kimlik duygusunu da kaybediyor" dedi.

Bu nedenle nafaka tartışmalarının taraflar üzerinden bir üstünlük meselesine indirgenemeyeceğini belirten Baybaşin, daha dengeli bir sistem ihtiyacına dikkat çekti.

"Evlilik süresi belirleyici olmalı"

"Bir yıl süren evlilik ile yirmi yıllık bir hayat ortaklığı aynı değildir. Çocuk sorumluluğu, ekonomik durum ve çalışma imkanları birlikte değerlendirilmelidir" diyen Baybaşin, nafaka sisteminin kişiye özel bir yapıya kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

Boşanma sonrası sürecin yalnızca hukuki değil, duygusal etkiler de taşıdığını söyleyen Baybaşin, terapi süreçlerinde en sık karşılaşılan duyguların öfke, değersizlik ve adaletsizlik hissi olduğunu aktardı.

Baybaşin, "Boşanmalar mahkeme salonlarında biter ama etkileri insanların ruhunda uzun süre devam eder" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı. - İSTANBUL