Namaz kılarken depreme böyle yakalandı - Son Dakika
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Namaz kılarken depreme böyle yakalandı

25.02.2023 19:48
Namaz kılarken depreme böyle yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme Kayseri'de namaz kılarken yakalanan vatandaşın ayakta durmakta güçlük çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme Kayseri'de namaz kılarken yakalanan vatandaşın ayakta durmakta güçlük çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, 11 ili etkilerken Kayseri'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Bir fabrika çalışanının namaz kılarken depreme yakalanması da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bir süre namaz kılmaya devam eden vatandaşın, sarsıntının şiddetlenmesiyle ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Namaz kılarken depreme yakalanan adam ayakta durmakta güçlük çekti! O anlar güvenlik kamerasında Namaz kılarken depreme yakalanan adam ayakta durmakta güçlük çekti! O anlar güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş, Elbistan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Namaz kılarken depreme böyle yakalandı - Son Dakika

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