Namaz Temalı Yarışmanın Ödül Töreni

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaz Kur'an kursuna devam eden öğrenciler için düzenlenen "Gözümün Nuru Namaz" temalı resim ve şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Mevlana Camii'nde düzenlenen programda dereceye giren 9 öğrenciye Çameli Taş Konaklar'da bir gecelik tatil ödülü verilirken, yarışmaya katılan tüm çocuklar da çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Denizli'de çocuklara namaz sevgisini kazandırmak ve yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin sanatsal yönlerini desteklemek amacıyla düzenlenen "Gözümün Nuru Namaz" temalı resim ve şiir yarışması, renkli bir ödül töreniyle sona erdi. Merkezefendi İlçe Müftülüğü koordinasyonunda, Merkezefendi Adalet Mahallesi Mevlana Camii Derneği ile Önce Namaz Platformu iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, hem öğrencilerin hem de ailelerinin yoğun katılımına sahne oldu. 13 Temmuz'da başlayan başvuru sürecinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, "Gözümün Nuru Namaz" temasıyla hazırladıkları resim ve şiirleri jüriye sundu. 23 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından toplam 60 eser değerlendirmeye alındı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler belirlendi. Yarışmanın ödül töreni, Merkezefendi Adalet Mahallesi'ndeki Mevlana Camii'nde yapıldı. Programa Merkezefendi İlçe Müftüsü Osman Güneş, Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, Mevlana Camii Derneği Başkanı Şendoğan Şahin, Önce Namaz Platformu üyeleri, öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı. Program, Mevlana Camii Müezzini Yusuf Kuru tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Çocuklarımızın camiyi sevmesini istiyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Mevlana Camii Derneği Başkanı Şendoğan Şahin, camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda çocukların sosyal ve manevi gelişimine katkı sağlayan eğitim merkezleri olduğunu söyledi. Şahin, dernek olarak yıl boyunca çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Yaz Kur'an kurslarımızı yalnızca derslerle sınırlı tutmuyoruz. Çocuklarımızın camiye severek gelmelerini sağlamak için sinema geceleri, mangal programları, ekmek arası ikramları, sosyal etkinlikler ve çeşitli yarışmalar düzenliyoruz. Amacımız çocuklarımızın camiyi sadece ibadet edilen bir yer olarak değil, huzur buldukları ve mutlu oldukları bir mekan olarak görmelerini sağlamaktır. Bugün burada onların emeklerini ödüllendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." Dedi.

İlçe Müftüsü Güneş "Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar"

Merkezefendi İlçe Müftüsü Osman Güneş ise konuşmasında namazın İslam'daki önemine dikkat çekti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in "Gözümün nuru namazdır." hadis-i şerifini hatırlatan Güneş, namazın bireyin manevi hayatındaki yerini anlattı. Güneş, "Bugün burada çok anlamlı bir program vesilesiyle bir araya geldik. Peygamber Efendimiz namazı gözünün nuru olarak ifade ediyor. Yine hadislerde namazın dinin direği olduğu bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayette namaz dosdoğru kılınması emrediliyor. Çünkü namaz insanı kötülüklerden alıkoyan, kişiye öz denetim kazandıran ve Rabbine yaklaştıran en önemli ibadetlerden biridir." Dedi. Yarışmanın çocuklara namaz sevgisini aşılamak amacıyla düzenlendiğini belirten Güneş, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve gönüllülere teşekkür etti. Konuşmasının sonunda çocuklara seslenen Güneş, "Sevgili çocuklar, namazı hiçbir zaman hayatınızdan çıkarmayın. Hangi işi yaparsanız yapın namazınızı ihmal etmeyin. Rabbimiz sizleri namazını dosdoğru kılan, dinine, vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetiştirsin." Dedi.

Tatil ödülü büyük sevinç yaşattı

Yarışmada dereceye giren Bükre Tatar, Azra Haymak, Beren Erdem, Nehir Ilkın, Hatice Aylis Çelik, Ravza Gül Sarı, Nisa Çizmeci, Fatma Şüheda Apa ve Ümmü Gülsüm Orçun, başarılarının karşılığı olarak Çameli Taş Konaklar'da bir gecelik konaklama ödülü kazandı. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek gösterdikleri emek ve katılım teşekkürle karşılandı. Öğrencilerin ödüllerini protokol üyeleri alkışlar eşliğinde takdim etti. Ödül töreninin ardından protokol üyeleri ve davetliler, yaz Kur'an kursuna devam eden öğrencilerin hazırladığı resimlerden oluşan sergiyi gezdi. Namaz sevgisini, camiyi ve manevi değerleri konu alan eserler katılımcılar tarafından ilgiyle incelenirken, çocukların hayal gücü ve sanatsal bakış açıları takdir topladı. Ödül törenin sonunda yaz Kuran Kursuna gelen çocuklara ve ailelerine pilav, ayran ve şerbet ikramı yapıldı.