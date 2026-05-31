Narin Güran\'ın Babası Mattia\'nın Kabristanını Ziyaret Etti

31.05.2026 18:28
Narin Güran'ın babası Arif Güran, Mattia Minguzzi'nin kabrini ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı.

Narin Güran'ın acılı babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran ve yakınlarından oluşan kalabalık bir grup, İstanbul Bahçelievler'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin kabrini ziyaret etti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran ile ağabeyi Arif Güran ve beraberindeki akrabaları, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin kabrini ziyaret etti. Bahçelievler'de bulunan kabri ziyaret eden Güran ailesi, mezarlıkta dualar etti.

Arif Güran: "Bu çocuklardan ne istiyorlar?"

Edinilen bilgilere göre, Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, aileyi karşılamak için mezarlığa geldi. Ancak sağlık problemi nedeniyle kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. Güran ailesine Minguzzi'nin anneannesi Aynur Akıncılar ile diğer yakınları eşlik etti. Kabir başında duygusal anlar yaşanırken, acılı baba Arif Güran, "Bu acıyı yaşayanlar da bu acıyı tatsın. Bu çocuklardan ne istiyorlar" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Ziyaret sırasında mezarlıkta duygusal anlar yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

