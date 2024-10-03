Narin Güran\'ın Kabri Ziyaret Edildi

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Diyarbakır'da vatandaşlar, 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de ise derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarına ziyaretlerini sürdürüyor. Kızları ve eltisiyle Narin'in kabrini ziyaret ederek dua eden yaşlı kadın, gözyaşlarını tutamadı.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Otopsi işlemlerinin ardından minik kızın cenazesi 9 Eylül'de defnedilmişti. Günlerdir Türkiye'nin dört bir yanından Narin'in kabrine ziyaretler devam ederken, bugün kızları, torunları ve eltisiyle mezarlığa gelen yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarla Narin'i ziyarete geldiklerini söyleyen Elif Tanrıverdi, "Fatiha ve Yasin-i Şerif okuduk, duamızı ettik gidiyoruz. Allah hakkını bırakmasın. Söyleyecek bir şey yok, Allah hakkını bırakmasın. Kanlarında boğulsunlar inşallah. Kızlarım, eltim, gelinlerimizle geldik" dedi. - DİYARBAKIR