Narlıdere Belediyesi 14 Şubat\'ta 7 çiftin nikahını kıydı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren çiftlerin nikahını kıydı.
Başkan Engin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatını birleştiren çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan nikah salonunda evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin nikahlarını kıyan Başkan Engin, çiçeği burnunda çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.
Çiftleri kutlayan Başkan Engin, şunları söyledi:
"Aile birliğiniz kuruldu. Bugün yaşadığınız bu eşsiz mutluluğun ailenizi bir arada ve güçlü tutmasını diliyorum. İlk günkü heyecanla her gün birbirinize sevgiyle, anlayışla ve hoşgörüyle bakın. Birbirinize karşı nezaketli olun. Sevginiz, saygınız, sadakatiniz hiçbir zaman eksik olmasın.14 Şubat'ı bir yandan da 'sevgiyi kutlama' günü olarak görün. İnsanı, çocukları, doğayı, hayvanları sevin. Cumhuriyet değerlerine bağlı, sevgi ile büyüyen nesiller yetiştirin. Sevgililer Gününüz kutlu, mutluluğunuz daim olsun."
Narlıdere Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 7 ayrı nikaha ev sahipliği yaptı.
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