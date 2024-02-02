Narlıdere Belediyesi Ağaç Kesimi İddialarını Yalanladı

Yerel

Narlıdere Belediyesi, bölgede ağaç kesimi ve çevre katliamı yapıldığına ilişkin iddiaları yalanladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şu ana kadar bölgede yapılan çalışmalar kapsamında hiçbir ağaç kesilmemiştir. Narlıdere Belediyesi'nin yeşilin ve doğanın korunmasına yönelik hassasiyeti yaptığı çalışmalarla ortadadır. Bölgede çevre ve ağaç katliamı yapıldığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır" denildi.

Narlıdere Belediyesi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Narlıdere Belediyesi'nin "onlarca ağaç kestiği ve ağaç katliamı yaptığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Belediye'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Narlıdere Belediyesi'nin halihazırda depolama olarak kullandığı ve Hazine'ye ait olan alan, raylı sistemlerin (Narlıdere Metrosu) ilçemize gelmesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünün araçları tarafından kullanılacaktır. Narlıdere Belediyemizin depolama alanı olarak kullandığı söz konusu alanı terk etmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu sebeple, Belediyemizin kamu hizmetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için kullandığı malzemelerin başka bir alana taşınması için çalışma başlatılmıştır. İmar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenen ve yeşil alan statüsünde olmayan 2. İnönü Mahallesi Altınvadi Caddesi'ndeki söz konusu alanın kamu hizmeti yararına kullanılması planlanmıştır. Şu ana kadar bölgede yapılan çalışmalar kapsamında hiçbir ağaç kesilmemiştir. Söz konusu alanın verimli bir şekilde kullanılması için düzenleme çalışmaları yapılmış, ağaçların budaması gerçekleştirilmiştir. Alandaki az sayıda mandalina ağacı ise başka alana taşınmıştır. Narlıdere Belediyesi'nin yeşilin ve doğanın korunmasına yönelik hassasiyeti yaptığı çalışmalarla ortadadır. Bölgede çevre ve ağaç katliamı yapıldığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır. Konuyla ilgili haberi yapan basın ve yayın organları tarafından Narlıdere Belediyesi'nin görüşü alınmamış, haberin içeriği ile çelişen tek taraflı değerlendirilmelerde bulunulmuştur. Gazetecilikte tarafsızlık ilkesine bağlı kalınmadan, kulaktan dolma bilgilerle yapılan maksatlı haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemesini önemle rica ederiz."