Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Efes Selçuk'taydı

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası ve REFES Ritim Grubu Efes Selçuk'ta bir konser verdi. Şefliğini, İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik direktörü Tulio Gagliardo Varas, Şef Asistanı ve eğitmenliğini Ecem İlayda Alpay, Sanat Koordinatörlüğünü Dilek Rodos'un yaptığı orkestra belleklerde yer edinen klasikler, türküler ve film müziklerini başarılı bir performansla dinleyici ile buluşturdu.

"Çocukların sesi, geleceğin sesidir" sloganıyla 2019 yılında İzmir'in Belediye bünyesinde kurulan ilk çocuk senfoni orkestrası olan Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası Amfi Tiyatro'da bir konser verdi. Konser öncesinde daha temiz bir dünya için farkındalık oluşturmak adına geri dönüştürülebilir malzemelerle müzik yapan Kerim Akgüneş yönetimindeki REFES Ritim Grubu katılımcılara bir dinleti sundu.

"BU KENTE İLHAM OLDUNUZ"

Konseri dinleyenler arasında performans sergileyen çocukların aileleri, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin yer aldı. Konserin sonunda bir konuşma yapan Başkan Ceritoğlu Sengel; "İlham veren kenttesiniz ama bilin ki, bu kente ilham oldunuz. Hepinizin ışığı karşısında büyülendik. Hepinizin önünde saygı ile eğiliyorum. Çocuklar bu akşam müziğin evrenselleğini bize yaşattılar ve yüreklerimize dokundular. Değerli şefimizi, çocuklarımızı, çocuklarımızın ailelerini ve bu işe gönül veren değerli başkanım Ali Engin'i kutluyorum" dedi.

"HEP BERABER ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARINI ALKIŞLIYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ise Efes Selçuk'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek; "Bize ev sahipliği yapan Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e, belediye çalışanlarına, çocuklarımıza ve tüm ailelerine çok teşekkür ediyorum. Binlerce yıl önce büyük bir kütüphanesi ve binlerce kişilik tiyatrosu olan bir kentte bulunduğumuz için Narlıdereliler olarak çok mutluyuz. Hep beraber Atatürk'ün çocuklarını alkışlıyoruz" dedi.