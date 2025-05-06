Narlıdere Belediyesi İşçileri Grevde

İzmir'de Narlıdere Belediyesi işçileri, yüzde 44'lük zam teklifini yetersiz bularak ilçede grev kararı alındı. Grev süresince başta çöp toplama olmak üzere tüm belediye hizmetleri durdurulacak.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, belediyeye bağlı şirketlerden NAR-BEL'de örgütlü bulunan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube ile işveren konumundaki Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı. Grev, 6 Mayıs gece yarısı itibarıyla resmen başladı. Narlıdere Belediyesi binasına "Bu işyerinde grev vardır" yazılı pankart asılırken, sabah saatlerinde yaklaşık 350 işçi belediye binası önünde toplanarak greve destek verdi. Grev süresince ilçede çöp toplama başta olmak üzere birçok belediye hizmeti durduruldu. İşçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde greve devam edeceklerini belirtti.

İşçiler greve çıktı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Narlıdere Belediyesi NAR-BEL çalışanlarının örgütlü olduğu DİSK Genel-İş 4 No'lu Şube ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma ne yazık ki sağlanamamış ve 6 Mayıs Salı günü için grev kararı almışlardır. Çalışma arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeyerek sunmuş olduğumuz yüzde 44,38 oranındaki yevmiye ve diğer yan haklardaki çeşitli oranlardaki artışlarla, en düşük işçi maaşının 40 bin 9 TL (22 gün çalışan) olduğu teklifimiz reddedilmiştir. Teklifimizde ayrıca 52 olan ikramiye sayısı 56'ya, 133 TL olan yemek parası 240 TL'ye yükseltilmiş, ayrıca maaşlarda Temmuz ayından başlayarak açıklanacak enflasyon oranına göre artış da söz konusudur" dedi.

"Belediye hizmetlerinde geçici aksaklıklar yaşanabilecek"

İşçilerin emeğinin ve alın terinin görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını söyleye Uzun açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Çalışma arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşama arzularını haklı ve meşru bulduğumuzu özellikle belirtiyoruz. Ancak, belediyemizin mali sürdürülebilirliğini riske atacak, güzide ilçemiz Narlıdere'mize hak ettiği yatırım ve yenilikleri yapamamamıza neden olacak bir yükün altına girmesinin mümkün olmayacağını da özellikle ifade ediyoruz. Narlıdere Belediyesi olarak en büyük önceliğimiz; hem çalışanlarımızın hakkını sürdürülebilir bir biçimde korumak hem de komşularımıza sunduğumuz hizmetlerin aksamamasını ve sürekli olmasını sağlamaktır. Bu süreçte bazı belediye hizmetlerinde geçici aksaklıklar yaşanabileceğini üzülerek bildiriyor, siz değerli komşularımıza bu süreçte göstereceği anlayış için şimdiden teşekkür ediyoruz." - İZMİR