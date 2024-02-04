 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Narlıdere Belediyespor, Kuşadası'nda düzenlenen Sömestr Cup'tan 3 kupayla döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Narlıdere Belediyespor, Kuşadası'nda düzenlenen Sömestr Cup'tan 3 kupayla döndü

Narlıdere Belediyespor, Kuşadası\'nda düzenlenen Sömestr Cup\'tan 3 kupayla döndü

Narlıdere Belediyespor, Kuşadası'nda düzenlenen Sömestr Cup turnuvasında U-11, U-12 ve U-14 takımlarıyla 3 kupayla dönerek büyük bir başarı elde etti. Başkan Engin, sporcuları tebrik etti.

04.02.2024 14:47  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sömestr Cup'a katılan Narlıdere Belediye spor, turnuvadan 3 kupayla döndü.

Okulların tatile olmasıyla 19-26 Ocak tarihleri arasında 2 etap halinde Kuşadası'nda düzenlenen Sömestr Cup turnuvasında Narlıdere Belediyespor fırtınası esti. Narlıdere Belediyespor'un U-11, U-12 ve U-14 takımları, toplamda 204 takım ve 4 bin 100 öğrencinin katıldığı turnuvadan kendi kategorilerinde 3 kupayla döndü. Antrenörleri Yaşar Özel ve Cihan Çağatay ile birlikte Kuşadası'nda büyük bir başarı elde eden Narlıdere'nin minik yıldızları, oynadıkları futbolla herkesin beğenisini kazandı.

BAŞKAN ENGİN'DEN TEBRİK

Kuşadası'nda katıldıkları turnuvadan kupalarla dönen Narlıdere Belediyespor'un süper yeteneklerini tebrik eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Belediyemiz bünyesinde açtığımız kurslarla evlatlarımızı spor yapmaya teşvik ediyor, onların sporla büyümesini istiyoruz. Spor okullarımızla çocuklarımızın sadece beden sağlığını korumuyor aynı zamanda onlara yardımlaşmayı ve takım oyuncusu olmayı öğretiyoruz. Evlatlarımız da elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırıyor. Kuşadası'nda katıldıkları turnuvada büyük bir başarı elde eden çocuklarımızın büyüdüklerinde çok iyi birer sporcu olacağına, ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil edeceklerine inanıyoruz. Süper yeteneklerimizi tebrik ediyor, hocalarımızı ve evlatlarını bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kuşadası, Spor, Turnuva, Futbol, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Narlıdere Belediyespor, Kuşadası'nda düzenlenen Sömestr Cup'tan 3 kupayla döndü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 15:41:50. #1.12#
SON DAKİKA: Narlıdere Belediyespor, Kuşadası'nda düzenlenen Sömestr Cup'tan 3 kupayla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement