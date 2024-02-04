Narlıdere Belediyespor, Kuşadası\'nda düzenlenen Sömestr Cup\'tan 3 kupayla döndü

Kuşadası'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sömestr Cup'a katılan Narlıdere Belediye spor, turnuvadan 3 kupayla döndü.
Okulların tatile olmasıyla 19-26 Ocak tarihleri arasında 2 etap halinde Kuşadası'nda düzenlenen Sömestr Cup turnuvasında Narlıdere Belediyespor fırtınası esti. Narlıdere Belediyespor'un U-11, U-12 ve U-14 takımları, toplamda 204 takım ve 4 bin 100 öğrencinin katıldığı turnuvadan kendi kategorilerinde 3 kupayla döndü. Antrenörleri Yaşar Özel ve Cihan Çağatay ile birlikte Kuşadası'nda büyük bir başarı elde eden Narlıdere'nin minik yıldızları, oynadıkları futbolla herkesin beğenisini kazandı.
BAŞKAN ENGİN'DEN TEBRİK
Kuşadası'nda katıldıkları turnuvadan kupalarla dönen Narlıdere Belediyespor'un süper yeteneklerini tebrik eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Belediyemiz bünyesinde açtığımız kurslarla evlatlarımızı spor yapmaya teşvik ediyor, onların sporla büyümesini istiyoruz. Spor okullarımızla çocuklarımızın sadece beden sağlığını korumuyor aynı zamanda onlara yardımlaşmayı ve takım oyuncusu olmayı öğretiyoruz. Evlatlarımız da elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırıyor. Kuşadası'nda katıldıkları turnuvada büyük bir başarı elde eden çocuklarımızın büyüdüklerinde çok iyi birer sporcu olacağına, ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil edeceklerine inanıyoruz. Süper yeteneklerimizi tebrik ediyor, hocalarımızı ve evlatlarını bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah'a aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına "İspata muhtaç. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin ispatlasın" yanıtını verdi.
DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla adayın 9 Şubat'a kadar belli olacağını söyleyerek Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için de "İsmi aday havuzumuzda." dedi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in nişanı, cenazesinin düzenleneceği tarihe ertelendi. Şehidin babası Mehmet Gülen, acı haberi alırken, oğlunun düğününü yapacağı yerine cenazesini defnedeceğini söyledi. Şehit Gülen'in 13 yıllık memur olduğu ve 8 yıldır pilotluk yaptığı belirtildi.
İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrası yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkanlık ekonomi ve ticareti güçlendirmeye yönelik çalışmalar, inşa çalışmaları ile eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama yayınladı.
Son Dakika › Yerel › Narlıdere Belediyespor, Kuşadası'nda düzenlenen Sömestr Cup'tan 3 kupayla döndü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?