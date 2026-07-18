(İZMİR) - İzmir'in Narlıdere ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Yerel › Narlıdere'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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