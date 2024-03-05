Narlıdere Metrosunda Kaymakamlık İstasyonu da açıldı

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İzmir'de, tamamlanarak açılan Narlıdere Metrosunun son istasyonu Kaymakamlık, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 287 milyon Euro yatırımla tamamladığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu, İzmirlilere 15 Nisan tarihine kadar ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve başladığında yüzde 12 seviyesinde olan, 287 milyon Euro'luk yatırımla Fahrettin Altay ile Narlıdere'yi birbirine bağlayan Narlıdere Metrosu, 24 Şubat'ta törenle açılmıştı. Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olan Narlıdere Metrosunda, Kaymakamlık İstasyonu hizmet vermeye başladı. Narlıdere Metrosunun ön işletim sürecinde 15 dakikalık sefer planı uygulandığı belirtilirken, ilerleyen dönemde bu sürenin kısalacağı ifade edildi.

Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olan hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor.

Söz konusu Narlıdere Metrosunun hizmete girmesiyle, İzmir'in kuzeyindeki Bornova ile güneyindeki Narlıdere arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanıyor. Bir uçtan biniş yapan yolcu, diğer uca 45 dakikada ulaşıyor. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor.

Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu, İzmirlilere 15 Nisan tarihine kadar ücretsiz hizmet verecek. - İZMİR