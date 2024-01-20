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Narlıdere'nin yaşayan müzesi Tarihi Yukarıköy ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Narlıdere'nin yaşayan müzesi Tarihi Yukarıköy ziyaretçi akınına uğradı

Narlıdere Belediyesi'nin yaşayan müzeye dönüştürdüğü Tarihi Yukarıköy, İzmirlilerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler tarih kokan sokakları gezip yerel yemeklerin tadını çıkarıyor. Narlıdere Belediyesi'nin düzenlediği yerel üretici pazarı da büyük ilgi görüyor. Narlıdere Kaymakamı ve Belediye Başkanı da ziyaretçilere eşlik etti. Yukarıköy, bölgeye bolluk ve bereket getiriyor. Narlıdere Metrosu'nun hizmete girmesiyle ilçe daha da hareketlenecek.

Narlıdere\'nin yaşayan müzesi Tarihi Yukarıköy ziyaretçi akınına uğradı
20.01.2024 - 17:47,
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Narlıdere'nin yaşayan müzesi Tarihi Yukarıköy, bu hafta sonu da İzmirlilerin akınına uğradı. Bu hafta sonu  tavuk pilav ikramının da yapıldığı Yukarıköy'ü ziyaret eden vatandaşlar tarih kokan sokakların ve yerel yemeklerin tadını çıkardı.

Narlıdere Belediyesi'nin yaşayan müzeye dönüştürdüğü Tarihi Yukarıköy'de her hafta kurulan yerel üretici pazarı, bu haftada İzmirlilerin akınına uğradı. Daha şimdiden İzmir'in marka turizm destinasyonları arasındaki yerini alan Yukarıköy'ü ziyaret eden misafirler hem geçmişin geleceğe taşındığı sokakları dolaştı hem de yerel üreticilerden alışveriş yapma imkanı yakaladı. Narlıdere Belediyesi'nin tavuk pilav ikramı da yaptığı Hafta Sonu Pazarı'nda keyifli bir gün geçiren vatandaşlara Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de eşlik etti.

CAZİBE MERKEZİ OLDU

Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Tarihi Yukarıköy'ün köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Tarihi Yukarıköy İzmir Valiliğimizin ve Belediyemizin ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. İçinde otantik dükkanların yer aldığı, yerel üreticilerin desteklendiği bir cazibe merkezine dönüştü. Bunun için çok mutluyuz. Emeği geçen tüm kurum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok emek verildi, pandemi sürecinde yoğun bir çalışma oldu" dedi.

YUKARIKÖY BOLLUK BEREKET GETİRDİ

Yukarıköy'ün restorasyonun tamamlanmasıyla İzmir'e yeni bir turizm destinasyonu kazandırdıklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Burada sadece restore edilmiş binalar yok. Her hafta sonu kurduğumuz yerel üretici pazarımızla bölge halkına özellikle de kadınlara istihdam olanağı yaratıyoruz. Yukarıköy'ün sahip olduğu kültürel mirası yine onlar için ekonomik değere dönüştürüyoruz. Yukarıköy ile birlikte ilçemize bolluk bereket getirdik ve yöre halkının kalkınmasına vesile olduk" dedi.

DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR

Yukarıköy'ün ardından Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi'ni de çok yakında tamamlayacaklarını söyleyen Başkan Engin, "Narlıdere Metrosu'nun hizmete girmesiyle ilçemiz raylı sistemle İzmir'in tamamına bağlanmış olacak. Kentimiz hareketlenecek, buralar daha da bereketlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e Narlıdere Metrosu için teşekkür ediyoruz. Yukarıköy, Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi ve diğer projelerimizi hayata geçirmemiz tesadüf değildi. 5 yıl önce seçildiğimizde Narlıdere'mizi götürdüğümüz yol burasıydı. Daha çok yolumuz var. Geleceğimizi şimdiden planladık. Narlıdere, tarihi, ormanı, denizi ve temiz sokaklarıyla, işini ve aşını büyüttüğümüz halkımızla çok daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Narlıdere'nin yaşayan müzesi Tarihi Yukarıköy ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika


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