NASA\'dan Yüksek Çözünürlüklü Dünya Fotoğrafları

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis II görevi kapsamında yörüngeye fırlatılan Orion uzay aracından yeni fotoğraflar paylaştı. Ay'a yolculuk eden uzay aracının camından Dünya'nın gözüktüğü yeni yüksek çözünürlüklü fotoğraflar "Dünya Uzay Gemisi" ve "Seni Düşünüyorum, Dünya" başlıklarıyla paylaşıldı.

Artemis II görevi, 1972'den bu yana Ay çevresine gerçekleştirilen ilk insanlı görev olma özelliği taşıyor. Söz konusu görev, uzay aracının 1Nisan'da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmasıyla başlamıştı. Mürettebattaki astronotların yarın Ay'ın yörüngesine girmesi bekleniyor. - WASHINGTON