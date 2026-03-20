NATO Irak Misyonu Personeli Tahliye Edildi

NATO Irak Misyonu (NMI), Orta Doğu'daki tüm personelinin tamamını Avrupa'ya tahliye etti. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki tüm NMI personelinin güvenli bir şekilde Avrupa'ya tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, son NMI personelinin bugün itibarıyla Irak'tan ayrıldığı belirtilirken, misyonun faaliyetlerinin İtalya'da bulunan NATO Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'ndan sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich'in "Irak'a ve NATO personelinin güvenli tahliyesinde destek olan tüm müttefiklerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreç boyunca görevini kesintisiz sürdüren NMI personeline minnettarım, onlar gerçekten profesyoneller" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, NMI'nin savaş görevi bulunmadığı belirtilerek, misyonun Irak'ın daha sürdürülebilir, şeffaf ve kapsayıcı güvenlik kurumları ve güçleri oluşturmasına destek verdiği vurgulandı. Ayrıca, NMI'nin Irak'a güvenlik ile terörle mücadele alanlarında katkı sunduğu ve terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olduğu ifade edildi. - BRÜKSEL