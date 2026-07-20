NATO Karşıtı Eylemde Gözaltı İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Karşıtı Eylemde Gözaltı İddiası

20.07.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 35 üyenin gözaltına alınması için başsavcılığa başvurdu.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, 7 Temmuz'da yaptıkları NATO karşıtı eylem sırasında 35 kişinin "hukuksuz şekilde ve kötü muameleyle gözaltına alındığı" iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Cevat Aydemir, şikayette bulunmak üzere geldikleri Eskişehir Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Aydemir, 7 Temmuz günü yaptıkları basın açıklamasına polisin müdahale ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Eskişehir polisi hiç olmadığı kadar bir güç kullanarak 35 Emek ve Demokrasi Platformu bileşenini zorla hukuksuz bir şekilde gözaltına aldı. Biz bugün platformu olarak Cumhuriyet Savcılığı'na zorla güç kullanılarak ve kötü müdahalede bulunarak yaptıkları gözaltı sürecini yargıya taşımak için toplandık. Eskişehir'de 6 yıldır sokak mücadelesi verdiğimiz için kendimizi ispatlamamıza rağmen ne yazık ki genelgeyi aşamayan emniyet kuvvetleri bizi apar topar gözaltına aldı ve 6,5 saatlik bir gözaltı süreci yaşadık." dedi."

Aydemir, 3 Temmuz'da Tüm Bel Sen binasında NATO yasaklarına ilişkin yaptıkları basın açıklamasına katılanlara verilen 3 bin 705 liralık idari para cezasına da itiraz edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Demokrasi, Eskişehir, Güvenlik, Politika, Yerel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Yerel NATO Karşıtı Eylemde Gözaltı İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
Otel odasında ölü bulundu, yanındaki maddeler ekipleri alarma geçirdi Otel odasında ölü bulundu, yanındaki maddeler ekipleri alarma geçirdi
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
Haliç’te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu Haliç'te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu

16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 17:05:30. #7.12#
SON DAKİKA: NATO Karşıtı Eylemde Gözaltı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.