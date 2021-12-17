NATO'nun 2022 askeri bütçesi 1 milyar 560 milyon euro - Son Dakika

NATO'nun 2022 askeri bütçesi 1 milyar 560 milyon euro, sivil bütçesi 289,1 milyon euro olarak belirlendi.

NATO, 2022 yılında kullanmak üzere yeni bütçe paketini belirledi. NATO'nun giderek artan politik açılımı nedeniyle yeni dönemde sivil işler için daha büyük bir bütçe oluşturuldu. NATO tarafından yapılan açıklamada, "Müttefikler NATO'nun 2022 sivil ve askeri bütçelerini kabul etti. Sivil bütçe 289,1 milyon euro ve askeri bütçe ise 1,56 milyar 2uro olarak belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Sivil ve askeri bütçelere ek olarak, ittifakın üçüncü temel ortak finanse edilen unsuru NATO Güvenlik Yatırım Programıdır (NSIP). Büyük inşaat ve komuta ve kontrol sistemi yatırımlarını kapsayan NSIP için 2022 tavanı 790 milyon eurodur" ifadeleri kullanıldı.

NATO'nun sivil bütçesi, sivil personel, işletme maliyetleri ve sivil program harcamaları için fon sağlayarak, 2021 seviyesine göre yüzde 8,9 arttı. Bu maliyet artışının ana itici gücünün, NATO'nun devam eden siber adaptasyonu olduğu bildirildi. Askeri bütçe ise NATO Komuta Yapısı Karargahlarının ve dünya çapındaki programların, misyonların ve operasyonların işletme maliyetlerini kapsıyor. - BRÜKSEL