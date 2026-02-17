NATO, TSK\'nın Sağlık Birimini Övdü

NATO, Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında Almanya'da görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 66. Mekanize Piyade Tugayı hakkında yaptığı paylaşımda, "'66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan sağlık birlikleri, NATO güçlerini hazır ve dirençli tutuyor" ifadelerini kullandı.

NATO Müttefik Ortak Kuvvet Komutanlığı Brunssum tarafından sosyal medyadan Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında Almanya'da görev yapan TSK'nın 66. Mekanize Piyade Tugayı hakkında paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Steadfast Dart 26 sırasında görev başındaki Tıbbi Birim! 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan sağlık birlikleri, NATO güçlerini Steadfast Dart 2026 tatbikatı sırasında hazır ve dirençli tutuyor" ifadeleri kullanıldı. İnternet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Türk sağlık birimi, NATO'nun yılın en büyük tatbikatı olan ve Almanya'nın kuzeyinde devam eden Steadfast Dart 26 tatbikatı sırasında hayati önem taşıyan geniş kapsamlı tıbbi destek sağlıyor. Askeriyede tıbbi destek, yalnızca operasyonlar sırasında değil, tatbikatlar sırasında da personelin sağlığı, güvenliği ve operasyonel hazırlığını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. 66. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Türk Sağlık Birimi, travma, kurşun ve patlama yaralanmaları, solunum yolu acil durumları, şiddetli kanama ve diğer kritik durumlar da dahil olmak üzere operasyonel alanlarda acil yaşam kurtarıcı tıbbi bakım sağlayabiliyor. Birim bünyesindeki uzman personel, zorlu ve yüksek riskli ortamlarda ileri düzey tıbbi tedaviyi hızla başlatmak üzere eğitilmiştir. Birim bünyesindeki sağlık personeli arasında bir sağlık subayı, bir paramedik, 5 muharebe sağlık uzmanı ve 2 ambulans şoförü bulunmaktadır. Tatbikat boyunca ayakta hafif tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan 97 askeri personelle yoğun bir şekilde ilgilenmişlerdir. Bu birim, 5 askeri personele kadar yataklı tedavi imkanı sunan bir hastanenin yanı sıra sağlık personelinin zorlu ortamlarda güvenli bir şekilde çalışmasına imkan tanıyan zırhlı bir ambulanstan oluşmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - BERLİN