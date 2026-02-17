NATO, TSK'nın Sağlık Birimini Övdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

NATO, TSK'nın Sağlık Birimini Övdü

NATO, TSK\'nın Sağlık Birimini Övdü
17.02.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO, Steadfast Dart 2026 tatbikatında TSK'nın sağlık birimini kritik destek sağladığı için takdir etti.

NATO, Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında Almanya'da görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 66. Mekanize Piyade Tugayı hakkında yaptığı paylaşımda, "'66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan sağlık birlikleri, NATO güçlerini hazır ve dirençli tutuyor" ifadelerini kullandı.

NATO Müttefik Ortak Kuvvet Komutanlığı Brunssum tarafından sosyal medyadan Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında Almanya'da görev yapan TSK'nın 66. Mekanize Piyade Tugayı hakkında paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Steadfast Dart 26 sırasında görev başındaki Tıbbi Birim! 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan sağlık birlikleri, NATO güçlerini Steadfast Dart 2026 tatbikatı sırasında hazır ve dirençli tutuyor" ifadeleri kullanıldı. İnternet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Türk sağlık birimi, NATO'nun yılın en büyük tatbikatı olan ve Almanya'nın kuzeyinde devam eden Steadfast Dart 26 tatbikatı sırasında hayati önem taşıyan geniş kapsamlı tıbbi destek sağlıyor. Askeriyede tıbbi destek, yalnızca operasyonlar sırasında değil, tatbikatlar sırasında da personelin sağlığı, güvenliği ve operasyonel hazırlığını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. 66. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Türk Sağlık Birimi, travma, kurşun ve patlama yaralanmaları, solunum yolu acil durumları, şiddetli kanama ve diğer kritik durumlar da dahil olmak üzere operasyonel alanlarda acil yaşam kurtarıcı tıbbi bakım sağlayabiliyor. Birim bünyesindeki uzman personel, zorlu ve yüksek riskli ortamlarda ileri düzey tıbbi tedaviyi hızla başlatmak üzere eğitilmiştir. Birim bünyesindeki sağlık personeli arasında bir sağlık subayı, bir paramedik, 5 muharebe sağlık uzmanı ve 2 ambulans şoförü bulunmaktadır. Tatbikat boyunca ayakta hafif tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan 97 askeri personelle yoğun bir şekilde ilgilenmişlerdir. Bu birim, 5 askeri personele kadar yataklı tedavi imkanı sunan bir hastanenin yanı sıra sağlık personelinin zorlu ortamlarda güvenli bir şekilde çalışmasına imkan tanıyan zırhlı bir ambulanstan oluşmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Almanya, Savunma, Piyade, Yerel, Nato, TSK, Son Dakika

Son Dakika Yerel NATO, TSK'nın Sağlık Birimini Övdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:25:53. #7.11#
SON DAKİKA: NATO, TSK'nın Sağlık Birimini Övdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.