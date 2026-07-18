NATO Zirvesi'ne vatandaşlardan tam not - Son Dakika
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NATO Zirvesi'ne vatandaşlardan tam not

18.07.2026 16:22
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Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO Zirvesi, vatandaşlar tarafından CİMER'e gönderilen mesajlarla büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, başarılı organizasyon, savunma sanayii ürünleri, Mehteran Takımı'nın performansı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinden duydukları gururu dile getirdi.

Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken, dünya liderlerini buluşturan zirve kapsamında gerçekleştirilen büyük organizasyon vatandaşlardan da tam not aldı.

NATO Zirvesini yakından takip eden vatandaşlar, duygularını CİMER'e yazdı. Vatandaşlar mesajlarında, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirmiş olmasından gurur duyduklarını, böylesi bir zirveye ev sahipliği yapılmasından ötürü emeği geçenlere teşekkür ettiklerini, başarı dilediklerini yazdılar. Ayrıca vatandaş mesajlarında Türkiye'nin NATO içerisindeki ve uluslararası alandaki konumundan duyulan memnuniyet de belirtildi.

"Nato zirvesi gösterdi ki, biz çok güçlü bir ülkeyiz"

CİMER'e yapılan başvurulardan birinde, "NATO zirvesi gösterdi ki, biz çok güçlü bir ülkeyiz" mesajı yer aldı.

Bunun yanı sıra vatandaşlar, savunma sanayii ürünleri için "mühendislik harikası" diyerek övgüyle söz ettiler. Dünya liderlerini karşılamada yer alan Mehteran Takımı beğeni toplarken, Hava Kuvvetlerine ait uçakların geçişleri de "kusursuz" olarak nitelendirildi. Zirve için Türkiye'ye gelen konuklara ve gazetecilere ikram edilen Türk yemekleri de vatandaşların beğenisini alan organizasyon ayrıntılarından biri oldu.

Başvurularda, Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığı ve itibarını pekiştiren diplomatik liderliğinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür, teveccüh ve tebrik mesajları yer aldı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda başarılı çalışmaların devamı için iyi dileklerde bulunan vatandaşlar, Emine Erdoğan'ı, ülkemizi temsil ederken sergilediği duruştan ötürü tebrik etti.

Vatandaşların teşekkür başvurularında, zirvede görev alan kamu/özel sektör çalışanları da unutulmadı. Dondurma ikram eden Maraşlı ustadan devlet ve hükümet başkanlarını karşılayan görevlilere, havalimanında yere turkuaz halıları büyük bir özenle seren görevlilerden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın açıklamalarının yapıldığı salonlardaki Türk Bayrağını kusursuz bir şekilde yerleştiren görevlilere kadar organizasyona emek veren herkese teşekkür edildi. Bir vatandaş teşekkür başvurusunda, "Bu ülkenin bir vatandaşı olduğum için her zaman onur duydum ve sonsuza kadar da duyacağım" diye yazdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel NATO Zirvesi'ne vatandaşlardan tam not - Son Dakika

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