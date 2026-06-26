NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Denetimi

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Yenimahalle ve Keçiören'de 36. NATO Zirvesi öncesi alınan önlemleri denetledi.

Ankara'nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde motosikletli polis timleri, trafik, özel harekat, terörle mücadele ve narkotik ekipleri tarafından 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek 36. NATO Zirvesi öncesi "Turkuaz" operasyonu gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek uygulamaları yerinde denetledi. Yüksek, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. İl Emniyet Müdürü Yüksek'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yüksek, vatandaşlarla sohbet ederek problemleri dinledi.

İl Emniyet Müdürü Yüksek, "Başkentin huzuru Türkiye'ye nin huzurudur" sloganı ile vatandaşların huzuru için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA