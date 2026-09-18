NATS arızasında 2 binden fazla uçuş iptal edildi, sorun yazılım kaynaklı çıktı - Son Dakika
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NATS arızasında 2 binden fazla uçuş iptal edildi, sorun yazılım kaynaklı çıktı

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NATS CEO'su Martin Rolfe, geçen hafta 2 binden fazla uçuşun iptaline yol açan kesintinin yazılım kaynaklı olduğunu açıkladı. Rolfe, olayın 2023'teki arızayla veya askeri müdahaleyle bağlantılı olmadığını belirtti; Ryanair NATS CEO'sunu istifaya çağırdı, Wizz Air NATS'ı eleştirdi.

İngiltere Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS) CEO'su Martin Rolfe, geçtiğimiz hafta ülkedeki birçok havalimanında hava trafik kontrolünü etkileyen ve 2 binden fazla uçuşun iptal edilmesine neden olan sistem sorununun, yazılım kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere'de Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), geçtiğimiz hafta ülkedeki birçok havalimanında uçuşların aksamasına ve 2 binden fazla seferin iptal edilmesine yol açan kesintinin yazılım kaynaklı bir hatadan meydana geldiğini açıkladı. NATS CEO'su Martin Rolfe, ülke basınında yer alan iddialara değinerek yaşanan durumun 2023'teki benzer bir olayla veya herhangi bir askeri müdahaleyle bağlantılı olmadığını belirtti. Rolfe, olay sırasında tesislerde herhangi bir güvenlik zaafının yaşanmadığını vurguladı.

Rolfe, "Sorunun kaynağı uçuş veri sistemimizin belirli bir bölümündeki yazılım sorunuydu. Sorunun kaynağını, kodun küçük bir bölümüne kadar izini sürerek tespit ettik. Hata belirlendi ve kalıcı çözüm güvenlik testlerinden geçirilerek devreye alınırken, etkileri azaltmaya yönelik önlemler de yürürlükte bulunuyor" ifadelerini kullandı.

NATS CEO'suna istifa çağrısı yapılmıştı

İrlanda merkezli Ryanair havayolu şirketi, sorun nedeniyle onlarca uçuşun ve on binlerce yolcusunun gecikmelerden etkilendiğini duyurmuş, NATS CEO'su Martin Rolfe'u istifaya davet etmişti. Wizz Air'den yapılan açıklamada ise, "Kritik ulusal altyapı hizmeti sağlayan bir kuruluş, havacılık sistemini durma noktasına getirmemeli. NATS, mevcut haliyle görevini yerine getirebilecek durumda değil" denilmişti.

NATS sisteminde son 3 yılda yaşanan ikinci büyük arıza

NATS'ın uçuş planlarını otomatik işleyen sisteminde 2023 yılında büyük çaplı bir arıza yaşanmış ve 28 Ağustos 2023'te yaklaşık bin 500 uçuş iptal edilmişti. İptaller sonraki günlerde de devam etmiş ve gecikmelerden toplam 700 binden fazla yolcu etkilenmişti.

2025 yılı Temmuz ayında da radar kaynaklı bir teknik sorun yaşanmış, 150'den fazla uçuş iptal edilmiş ve NATS, sorunu yedek sisteme geçerek gidermişti.

Kaynak: İHA
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