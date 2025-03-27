Naturfest: Doğa Sporları ve Karavan Fuarı İstanbul\'da!

Doğa tutkunları 9-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarı Naturfest'te bir araya gelecek. İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda 100'ün üzerinde firma ve 200'ü aşkın marka ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Karavan, tiny house ve outdoor sektörünün önde gelen markalarının, ürün ve modellerinin sergileneceği fuarda motokaravanlar, kamp çadırları, doğa sporları meraklıları için özel platformlar, seminerler ve lansmanlar ziyaretçileri bekliyor. Hem fuar hem festival konseptini hayata geçirdiklerini belirten Prizma Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İmeci "Fuarımız, kamp tutkunları, karavan sahipleri, doğa sporlarıyla ilgilenen ve sürdürülebilir bir yaşam hayali kuran doğa aşıkları için ideal bir buluşma noktası olacak. Tüm vatandaşlarımız web sitemizden ücretsiz online davetiyelerini alabilirler. Akşamları ise festivalde sahne alacak Yüksek Sadakat, Eypio, Vosahne, Sattas müzik grupları için online platformlardan bilet temin edebilirler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL