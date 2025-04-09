NaturFest Fuarı Doğaseverleri Ağırlıyor

Doğaseverler Yenikapı'daki fuarda buluştu

İSTANBUL - İstanbul'da doğaseverler ve karavan meraklıları Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan NaturFest, fuarında buluştu. Fuarda 300 bin liradan 9 Milyon lira arasında değişen fiyatlarla karavanlar görücüye çıktı.

Kamp, karavan ve doğa sporları fuarı NaturFest, 13 Nisan tarihlerine kadar Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kadar sürecek. Fuarda en çok dikkat çeken ürünler çekme ve motokaravanlar oldu. İçerisindeki lüks tasarımlar ile birlikte 300 bin lirasından 9 Milyon liraya kadar fiyatları değişiyor. Ev yaşamının rahatlığı dizayn edilen özel karavanlar konforu ile ön plana çıkıyor. Ayrıca fuarda kamp, Tiny House ve outdoor ekipmanlari sergilenerek satışa sunuluyor. Katılımcılar için özel etkinlikler ve konserler de program dahilinde gerçekleştirilecektir. 9 Nisan Çarşamba saat 20: 00 VoSahne,10 Nisan Perşembe saat 20: 00 Sattas,11 Nisan Cuma saat 20: 00 Yüksek Sadakat,12 Nisan Cumartesi saat 20: 00 Eypio fuarda sahne alacak isimler arasında.

"Doğa kültürü ile ilgilenen herkesin kendisinden bir parça bulabilecek"

Fuar'ın organizatörü Cengiz İmeci, "9-13 Nisan tarihleri arasında NaturFest Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarını ziyaretçilerimize açtık. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerimizi bekliyoruz Fuarımızda karavan çeşitleri Tiny Houselarımızdan, doğa sporları ile ilgili ekipmanlardan, kamp ekipmanlarına kadar birçok ürünü görebileceklerdir. Motokaravanlar ile çekme karavanlar hitap ettikleri farklı kesimlerdir. Bu ihtiyaç ve zevklere bağlı değişebiliyor. Buradaki ürünlerin ücret Aralıkları 300 bin liradan başlayıp 9 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Kullanılan ekipman kalitesine fonksiyonlarına göre fiyatalar değişiklik gösterebiliyor. Fuarımız içerisinde farklı etkinliklerimiz söyleşilerimiz ve konserlerimiz olacak. Doğa kültürü ile ilgilenen herkesin kendisinden bir parça bulabileceği bir fuar burası" dedi.

"Çekme karavanlar motokaravanlara göre daha avantajlı"

Pandemi'den sonra karavanlara olan talepte düşüş yaşandığını ifade eden Karavan Üreticisi Mevlüt Sarıgül, "Pandemi'den önce 20-30 firma karavan üretimi yaparken şuanda yüzlerce üretim yapan firma bulunuyor. Böylece üretilen karavan adeti arttı. Bu nedenle talep bu üretime göre azaldı. Biz çekme karavanlar üretiyoruz. Maliyet olarak daha avantajlı bir karavan modelidir. Çekme karavanlar motokaravanlara göre daha avantajlı olduğu için daha çok tercih ediliyor. Karavan alacaklar TSE standartlarına göre karavanları almaya dikkat etmeleri gerekiyor. Güneş enerjisi Türk karavan kullanıcıları için olmazsa olmaz özelliklerin başında geliyor. Çünkü Türkiye'de yeterince karavan kamp alanları bulunmuyor. Bu nedenle güneş enerjisine daha fazla ihtiyaç olunabiliyor" şeklinde konuştu