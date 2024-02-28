Navalny\'nin cenaze töreni cuma günü yapılacak

Yerel

Alexei Navalny'nin Basın Sözcüsü Kira Yarmysh, Navalny'nin cenaze töreninin cuma günü Moskova'da yapılacağını duyurdu.

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin Basın Sözcüsü Kira Yarmysh, cenaze törenine ilişkin detayları açıkladı. Navalny için 1 Mart Cuma günü yerel saatle 14.00'da Moskova'nın Maryino bölgesinde bir kilisede tören düzenleneceğini belirten Yarmysh, 47 yaşında ölen Rus muhalifin daha sonra Borisovskoye mezarlığına gömüleceğini açıkladı.

Muhalif lider Alexei Navalny, Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Navalny'nin ölüm nedeni ilk olarak "ani ölüm sendromu" şeklinde açıklanmıştı.

Uçakta zehirlenmişti

Rus muhalefet lideri, yolsuzlukla mücadele aktivisti ve avukat olan Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk vakalarını araştırıyordu. Rusya'da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve 2021'de tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan Navalny, 4 Ağustos 2023'te Rusya'daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya'da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasadışı eylemler düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin aleyhine sözler kullanma ve "aşırılık" yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mart 2022'de dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı. - MOSKOVA