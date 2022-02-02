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Nazilli 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı - Son Dakika

Nazilli 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı

02.02.2022 12:33
Nazilli 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı

Nazilli Belediyesi tarafından 20 Şubat 2022 Pazar günü düzenlenecek olan 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali öncesi hazırlıklar başladı.

Nazilli Belediyesi tarafından 20 Şubat 2022 Pazar günü düzenlenecek olan 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali öncesi hazırlıklar başladı.

Sümer Sosyal Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek deve güreşi festivali öncesi, güreş alanına giden yollar bakıma alındı. Ağır tonajlı araçların neden olduğu çöküntüler tespit edilerek bakım, onarım ve tadilat çalışmaları başlatıldı. Tesviye işlemleri ivedilikle sürdürülen bölgede, en büyük ihtiyaçlardan biri olan sabit tuvalet yapımı için harekete geçen ekipler, yapının festival tarihine kadar kullanıma açılması için çalışmalarına hız verdi.

Aynı zamanda acil toplanma alanı olarak da kullanılan alanın tüm eksiklerinin giderilmesi için gerekli talimatları veren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Geleneklerimizin en iyi şekilde korunması ve yaşatılması için Nazilli Belediyesi olarak gereken tüm desteği veriyoruz. Bu geleneklerin daha iyi şartlarda sürdürülmesi için ekiplerimiz var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Nazillimiz bugüne kadar bölgemizin en büyük deve güreşlerine ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz aylarda da rahvan at yarışlarımız ve ilk kez düzenlediğimiz boğa güreşlerimiz yapıldı. İnşallah Nazillimize yakışır, kazasız ve keyifli bir festival olacak. Tüm Nazilli halkını ve güreş severleri 20 Şubat Pazar günü festivalimize davet ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı
Nazilli 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı
Nazilli 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı
Nazilli 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı

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Festival, Nazilli, Güreş, Pazar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı - Son Dakika


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