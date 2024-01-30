Nazilli Belediye Başkanı 100 Milyonluk Sel Taşkını Projesini Müjdeledi

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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçedeki sel taşkınlarına son verecek 100 milyonluk projenin çalışmalarını inceleyerek 1. etap faaliyetlerinin tamamlandığını müjdeledi.

Yıldıztepe ve Ocaklı Mahalleri başta olmak üzere ilçe genelinde yaşanan su taşkınlarının önüne geçmek için yürütülen Kurt ve Kuru Dere ıslah çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özcan, söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle tarım arazilerindeki taşkın riskinin de azaltılacağını dile getirdi.

Yağmur sularının kontrol altına alınmasıyla can ve mal kayıplarının önüne geçileceğini ifade eden Başkan Özcan, "Bugün Ocaklı Mahallemizdeyiz. Burası Kuru Dere Kanalı'nın sonlandığı Dallıca Çayı'nın bağlantı yapıldığı yer. Gerek yanlış uygulamalar gerekse erozyonla tıkanmış ve kapanmış bir kanaldı. Yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Taleplerimizi bakanımıza ilettik, gerekli talimatları verdiler. Firmamız çalışmaya başladı. Aktif bir alan olmasına rağmen yaklaşık 41 günde 6 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde bir kanalı tamamladılar. Perde betonları atılıyor. Su taşkınlarının önüne geçecek bağlantıyı gerçekleştirdik. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN