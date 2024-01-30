Nazilli Belediye Başkanı 100 Milyonluk Sel Taşkını Projesini Müjdeledi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçedeki sel taşkınlarına son verecek 100 milyonluk projenin çalışmalarını inceleyerek 1. etap faaliyetlerinin tamamlandığını müjdeledi.
Yıldıztepe ve Ocaklı Mahalleri başta olmak üzere ilçe genelinde yaşanan su taşkınlarının önüne geçmek için yürütülen Kurt ve Kuru Dere ıslah çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özcan, söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle tarım arazilerindeki taşkın riskinin de azaltılacağını dile getirdi.
Yağmur sularının kontrol altına alınmasıyla can ve mal kayıplarının önüne geçileceğini ifade eden Başkan Özcan, "Bugün Ocaklı Mahallemizdeyiz. Burası Kuru Dere Kanalı'nın sonlandığı Dallıca Çayı'nın bağlantı yapıldığı yer. Gerek yanlış uygulamalar gerekse erozyonla tıkanmış ve kapanmış bir kanaldı. Yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Taleplerimizi bakanımıza ilettik, gerekli talimatları verdiler. Firmamız çalışmaya başladı. Aktif bir alan olmasına rağmen yaklaşık 41 günde 6 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde bir kanalı tamamladılar. Perde betonları atılıyor. Su taşkınlarının önüne geçecek bağlantıyı gerçekleştirdik. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi.
Son Dakika › Yerel › Nazilli Belediye Başkanı 100 Milyonluk Sel Taşkını Projesini Müjdeledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?